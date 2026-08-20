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Endonezya'daki depremde can kaybı 71'e çıktı

Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e çıktı.

Haber Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:46
Haber Güncellenme Tarihi: 20.08.2026 09:46
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Endonezya'daki depremde can kaybı 71'e çıktı

Antara'nın haberine göre Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), ülkenin Flores bölgesindeki depreme ilişkin son verileri açıkladı.

BNPB Afet Veri Merkezi Başkan Vekili Berton Panjaitan, depremde ölü sayısının 71'e yükseldiğini belirterek, "Hükümet adına, yaşamını yitirenlerin yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

DEPREM

Endonezya'nın Flores bölgesinde 15 Ağustos'ta 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, en büyüğü 6,2 olmak üzere en az 235 artçı sarsıntı kaydedilmişti.

Öte yandan, Kuzey Sumatra eyaletindeki Pematangsiantar kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Depremde 900'den fazla ev yıkılmış, 1300'ü aşkın ev kısmi hasar görmüş ve yaklaşık 5 bin kişi geçici barınma alanlarına yerleştirilmişti.

Heyelanlar, Flores bölgesi boyunca yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yaklaşık 700 kilometrelik kara yolunun bazı bölümlerini ulaşıma kapatmıştı.

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