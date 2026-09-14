Dost ülkeden ''gelin'' çağrısı! Bakan Süleymani: Burası Türkiye'nin bir parçası
Dost ülkeden ''gelin'' çağrısı! Bakan Süleymani: Burası Türkiye'nin bir parçası
Tarihi ve kültürel mirası, doğal güzellikleri, gölleri ve Balkanlar'daki konumuyla Kuzey Makedonya, Türk turistlerin son yıllarda ilgisinin arttığı destinasyonlar arasında öne çıkıyor. Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani, 'Türkiye halkının Kuzey Makedonya'da yabancı statüsünde olmadığının altını çizerek, 'Buradaki halk, Türkiye halkıyla kardeş. Burası aslında Türkiye'nin bir parçası. Bir ortak geçmişimiz ve çok sayıda tarihi, kültürel mirasımız var.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 14.09.2026 14:15
Haber Güncellenme Tarihi: 14.09.2026 13:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Başta başkent Üsküp ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ohrid olmak üzere farklı turizm seçenekleri sunan ülke, Türkiye'den ulaşım kolaylığı ve kültürel yakınlığının yanı sıra doğa, tarih ve gastronomi turizmi açısından da dikkati çekiyor.
Kuzey Makedonya'nın Türk turizm pazarındaki yükselişini, Türk turistlerin ülkeye yönelik ilgisini ve destinasyonun gelecek dönemdeki potansiyelini değerlendiren Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
- "TÜRKİYE'DEN BURAYA ZİYARETE GELENLER KENDİ MEMLEKETLERİNE GELMİŞ OLUYORLAR"
Birçok kez Türkiye'ye geldiğini ve akrabalarının da Türkiye'de olduğunu belirten Süleymani, 2002'de Bursa Uludağ İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduğunu ve eşiyle de üniversite de tanışarak evlendiğini söyledi.
Süleymani, kültürel faaliyetlerin turizmin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "İlk olarak 'Elveda Rumeli' dizisi, Türklerin daha yoğun bir şekilde Kuzey Makedonya'yı ziyaret etmesine sebep oldu. Böyle çalışmalar insanlarda merak uyandırıyor. İnsanlar, dizilerin çekildiği köyleri ziyaret etmek istiyorlar." dedi.
Kuzey Makedonya'da çok fazla görülecek Osmanlı eseri olduğuna işaret eden Süleymani, "Ben bazen misafirlerin çoğuna diyorum ki 'burası aslında İstanbul'dan önce Osmanlı'ydı.' Çünkü Üsküp, 1392'de fethedilen bir şehir. Aslında Türkiye'den buraya ziyarete gelenler kendi memleketlerine gelmiş oluyorlar." şeklinde konuştu.
Süleymani, yakın zamanda TÜRKSOY ile imzaladıkları işbirliği protokolünün Kuzey Makedonya'nın Türk turistler arasındaki tanıtımına ve ülkedeki ziyaretçi sayısının artırılmasına katkı sağlayacağını aktararak, bu protokol kapsamında Türkiye ile ortak festivaller, kültürel etkinlikler, seminerler düzenleneceğini, Türk yazarların, sanatçıların Makedonya'ya konuk olacağını ifade etti.
Ülkede halen keşfedilecek çok fazla lokasyon olduğunu vurgulayan Süleymani, şöyle devam etti:
"Şu anda Makedonya'nın en çok bilinen turistik bölgelerinden birisi Ohri şehridir. Ancak keşfedilmemiş bir sürü turistik alan var. Mesela Ohri şehri, Ohri gölü sadece yaz aylarında ziyaret edilebilecek bir bölge. Ancak bizim kış aylarında da Türk ziyaretçilerin gezebileceği bir sürü yer var. Onlardan en önemlisi mesela Tetova'da Şar Dağları'nda Popova Şapka turistik kayak merkezimiz. Yugoslavya döneminde en önemli kayak merkezlerinden birisiydi. Orayı ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Kış aylarında aynı ziyaret edilebilecek Mavrova'da da kayak merkezi var. Türkiye'de de böyle kayak merkezleri var ama Türk ziyaretçiler, buralarda hem farklı bir ülkeyi ziyaret etmiş olur hem de ekonomik açıdan daha ucuza bir kış tatili yapmış olabilir."
Sedat Süleymani, Şar Dağları Milli Parkı'nda çok fazla doğal güzelliklerin olduğunu, hatta Avrupa'dan da bir sürü turistin gelerek burada doğa yürüyüşü yaptığını anlattı.
- "OHRİ'YE ZİYARETİ SADECE YAZ MEVSİMİNDE DEĞİL, YILIN BÜTÜN AYLARINA YAYMAYA DÜŞÜNÜYORUZ"
Ülkede turizm yoğunluğunu sadece yaz aylarından çıkarıp, tüm yıla yayacak çalışmalar içerisinde olduklarını söyleyen Süleymani, "Ohri, UNESCO'nun koruma altına aldığı ender şehirlerden birisi. Hem doğal hem de kültürel yapısıyla ilgili koruma altında. Biz yine Ohri'ye ziyareti sadece yaz mevsiminde değil, yılın bütün aylarına yaymaya düşünüyoruz. Ohri'nin hemen yanında Struga da turizm açısından önemli bir şehir." dedi.
Süleymani, Ohri'nin tarihi evleriyle de ünlü olduğunun altını çizerek, "Ohri'de kış aylarında da gezilebilecek bir sürü tarihi eser var. Evleriyle ve ilk olarak matbaanın bu şehirde yayılmasıyla da çok meşhur. Ohri, gölünden çıkan ve Avrupa'da hiç olmayan alabalığıyla da çok meşhur. Gastronomi alanıyla da turizmi ele almak istiyoruz." diye konuştu.
Türkiye'de hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de çeşitli derneklerle çok fazla ortak projeler yaptıklarını dile getiren Süleymani, 22 Eylül'de Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek gelecekte ortak yapılacak çalışmalara dair görüşmeyi planladıklarını belirtti.
Sedat Süleymani, Türkiye halkının Kuzey Makedonya'da yabancı statüsünde olmadığının altını çizerek, "Buradaki halk, Türkiye halkıyla kardeş. Burası aslında Türkiye'nin bir parçası. Bir ortak geçmişimiz ve çok sayıda tarihi, kültürel mirasımız var. Ziyaret etmeyenlerin bir an önce Makedonya'ya gelip burayı görmelerini tavsiye ederim." ifadelerini sözlerine ekledi.
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Dost ülkeden ''gelin'' çağrısı! Bakan Süleymani: Burası Türkiye'nin bir parçası
Tarihi ve kültürel mirası, doğal güzellikleri, gölleri ve Balkanlar'daki konumuyla Kuzey Makedonya, Türk turistlerin son yıllarda ilgisinin arttığı destinasyonlar arasında öne çıkıyor. Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani, 'Türkiye halkının Kuzey Makedonya'da yabancı statüsünde olmadığının altını çizerek, 'Buradaki halk, Türkiye halkıyla kardeş. Burası aslında Türkiye'nin bir parçası. Bir ortak geçmişimiz ve çok sayıda tarihi, kültürel mirasımız var.' dedi.
Başta başkent Üsküp ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ohrid olmak üzere farklı turizm seçenekleri sunan ülke, Türkiye'den ulaşım kolaylığı ve kültürel yakınlığının yanı sıra doğa, tarih ve gastronomi turizmi açısından da dikkati çekiyor.
Kuzey Makedonya'nın Türk turizm pazarındaki yükselişini, Türk turistlerin ülkeye yönelik ilgisini ve destinasyonun gelecek dönemdeki potansiyelini değerlendiren Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
- "TÜRKİYE'DEN BURAYA ZİYARETE GELENLER KENDİ MEMLEKETLERİNE GELMİŞ OLUYORLAR"
Birçok kez Türkiye'ye geldiğini ve akrabalarının da Türkiye'de olduğunu belirten Süleymani, 2002'de Bursa Uludağ İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduğunu ve eşiyle de üniversite de tanışarak evlendiğini söyledi.
Süleymani, kültürel faaliyetlerin turizmin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "İlk olarak 'Elveda Rumeli' dizisi, Türklerin daha yoğun bir şekilde Kuzey Makedonya'yı ziyaret etmesine sebep oldu. Böyle çalışmalar insanlarda merak uyandırıyor. İnsanlar, dizilerin çekildiği köyleri ziyaret etmek istiyorlar." dedi.
Kuzey Makedonya'da çok fazla görülecek Osmanlı eseri olduğuna işaret eden Süleymani, "Ben bazen misafirlerin çoğuna diyorum ki 'burası aslında İstanbul'dan önce Osmanlı'ydı.' Çünkü Üsküp, 1392'de fethedilen bir şehir. Aslında Türkiye'den buraya ziyarete gelenler kendi memleketlerine gelmiş oluyorlar." şeklinde konuştu.
Süleymani, yakın zamanda TÜRKSOY ile imzaladıkları işbirliği protokolünün Kuzey Makedonya'nın Türk turistler arasındaki tanıtımına ve ülkedeki ziyaretçi sayısının artırılmasına katkı sağlayacağını aktararak, bu protokol kapsamında Türkiye ile ortak festivaller, kültürel etkinlikler, seminerler düzenleneceğini, Türk yazarların, sanatçıların Makedonya'ya konuk olacağını ifade etti.
- "KIŞ AYLARINDA KAYAK MERKEZLERİ ZİYARET EDİLEBİLİR"
Ülkede halen keşfedilecek çok fazla lokasyon olduğunu vurgulayan Süleymani, şöyle devam etti:
"Şu anda Makedonya'nın en çok bilinen turistik bölgelerinden birisi Ohri şehridir. Ancak keşfedilmemiş bir sürü turistik alan var. Mesela Ohri şehri, Ohri gölü sadece yaz aylarında ziyaret edilebilecek bir bölge. Ancak bizim kış aylarında da Türk ziyaretçilerin gezebileceği bir sürü yer var. Onlardan en önemlisi mesela Tetova'da Şar Dağları'nda Popova Şapka turistik kayak merkezimiz. Yugoslavya döneminde en önemli kayak merkezlerinden birisiydi. Orayı ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Kış aylarında aynı ziyaret edilebilecek Mavrova'da da kayak merkezi var. Türkiye'de de böyle kayak merkezleri var ama Türk ziyaretçiler, buralarda hem farklı bir ülkeyi ziyaret etmiş olur hem de ekonomik açıdan daha ucuza bir kış tatili yapmış olabilir."
Sedat Süleymani, Şar Dağları Milli Parkı'nda çok fazla doğal güzelliklerin olduğunu, hatta Avrupa'dan da bir sürü turistin gelerek burada doğa yürüyüşü yaptığını anlattı.
- "OHRİ'YE ZİYARETİ SADECE YAZ MEVSİMİNDE DEĞİL, YILIN BÜTÜN AYLARINA YAYMAYA DÜŞÜNÜYORUZ"
Ülkede turizm yoğunluğunu sadece yaz aylarından çıkarıp, tüm yıla yayacak çalışmalar içerisinde olduklarını söyleyen Süleymani, "Ohri, UNESCO'nun koruma altına aldığı ender şehirlerden birisi. Hem doğal hem de kültürel yapısıyla ilgili koruma altında. Biz yine Ohri'ye ziyareti sadece yaz mevsiminde değil, yılın bütün aylarına yaymaya düşünüyoruz. Ohri'nin hemen yanında Struga da turizm açısından önemli bir şehir." dedi.
Süleymani, Ohri'nin tarihi evleriyle de ünlü olduğunun altını çizerek, "Ohri'de kış aylarında da gezilebilecek bir sürü tarihi eser var. Evleriyle ve ilk olarak matbaanın bu şehirde yayılmasıyla da çok meşhur. Ohri, gölünden çıkan ve Avrupa'da hiç olmayan alabalığıyla da çok meşhur. Gastronomi alanıyla da turizmi ele almak istiyoruz." diye konuştu.
Türkiye'de hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de çeşitli derneklerle çok fazla ortak projeler yaptıklarını dile getiren Süleymani, 22 Eylül'de Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek gelecekte ortak yapılacak çalışmalara dair görüşmeyi planladıklarını belirtti.
Sedat Süleymani, Türkiye halkının Kuzey Makedonya'da yabancı statüsünde olmadığının altını çizerek, "Buradaki halk, Türkiye halkıyla kardeş. Burası aslında Türkiye'nin bir parçası. Bir ortak geçmişimiz ve çok sayıda tarihi, kültürel mirasımız var. Ziyaret etmeyenlerin bir an önce Makedonya'ya gelip burayı görmelerini tavsiye ederim." ifadelerini sözlerine ekledi.
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