ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin son açıklamasında "Onları çok sert vuracağız. Bir noktada, "Artık dayanamıyoruz" diyecekler." ifadesini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 31.07.2026 21:23
Haber Güncellenme Tarihi: 31.07.2026 21:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD güçleri, 13 gecedir aralıksız süren hava saldırılarının ardından İran'a yönelik bombardımana ara verdi.
Amerikan basınına göre İran'a karşı saldırıları yoğunlaştırmayı düşünen ABD Başkanı Donald Trump, bu planı şimdilik rafa kaldırdı.
GÜNDEME İLİŞKİN KONUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump, küresel gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Sadece kazanmak istiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Böylesi bir durumda olabildiğince nazik olmaya çalışıyoruz. Onlar yok ediliyor." dedi.
"BÜYÜK BİR OPERASYON YAPTIK"
Bir basın mensubunun, "İran'la ilgili bir haber var, ordunun size büyük bir operasyon için teklif sunduğu söyleniyor." şeklindeki ifadelerine yanıt veren Trump, "Zaten büyük bir operasyon yaptık. Büyükten kasıt ne?" ifadelerini kullandı.
İran'la anlaşma ihtimalleri olduğunu işaret eden ABD Başkanı, "İran'la anlaşabiliriz. Ancak onlara olan inancımı kaybediyorum çünkü yalan söylüyorlar. Onları çok sert vuracağız. Bir noktada, 'Artık dayanamıyoruz' diyecekler." diye konuştu.
HAMAS'IN ANLAŞMAYI KABUL ETMESİNİ DEĞERLENDİRDİ
Öte yandan, Gazze'ye dair açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, "İsrail bu durumdan çok memnun. İsrail bize bu konuda yardımcı oldu. Çok iyi davrandılar. Kimse Hamas’ı silahsızlandırmanın mümkün olacağını düşünmüyordu. Bu, İran konusunda ne kadar büyük bir başarı elde ettiğimizi gösteriyor. Dört beş ay öncesine gidin, böyle bir anlaşma kesinlikle imkansızdı. Orta Doğu için çok büyük bir adım." dedi.
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Donald Trump: İran'ı çok sert vuracağız
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin son açıklamasında "Onları çok sert vuracağız. Bir noktada, "Artık dayanamıyoruz" diyecekler." ifadesini kullandı.
ABD güçleri, 13 gecedir aralıksız süren hava saldırılarının ardından İran'a yönelik bombardımana ara verdi.
Amerikan basınına göre İran'a karşı saldırıları yoğunlaştırmayı düşünen ABD Başkanı Donald Trump, bu planı şimdilik rafa kaldırdı.
GÜNDEME İLİŞKİN KONUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump, küresel gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Sadece kazanmak istiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Böylesi bir durumda olabildiğince nazik olmaya çalışıyoruz. Onlar yok ediliyor." dedi.
"BÜYÜK BİR OPERASYON YAPTIK"
Bir basın mensubunun, "İran'la ilgili bir haber var, ordunun size büyük bir operasyon için teklif sunduğu söyleniyor." şeklindeki ifadelerine yanıt veren Trump, "Zaten büyük bir operasyon yaptık. Büyükten kasıt ne?" ifadelerini kullandı.
İran'la anlaşma ihtimalleri olduğunu işaret eden ABD Başkanı, "İran'la anlaşabiliriz. Ancak onlara olan inancımı kaybediyorum çünkü yalan söylüyorlar. Onları çok sert vuracağız. Bir noktada, 'Artık dayanamıyoruz' diyecekler." diye konuştu.
HAMAS'IN ANLAŞMAYI KABUL ETMESİNİ DEĞERLENDİRDİ
Öte yandan, Gazze'ye dair açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, "İsrail bu durumdan çok memnun. İsrail bize bu konuda yardımcı oldu. Çok iyi davrandılar. Kimse Hamas’ı silahsızlandırmanın mümkün olacağını düşünmüyordu. Bu, İran konusunda ne kadar büyük bir başarı elde ettiğimizi gösteriyor. Dört beş ay öncesine gidin, böyle bir anlaşma kesinlikle imkansızdı. Orta Doğu için çok büyük bir adım." dedi.
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