Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da yankılandı: Türkiye sessiz kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da yankılandı: Türkiye sessiz kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı sert uyarılar Yunanistan basınında geniş yankı buldu. Yunan basını, Ankara'nın kararlı tutumuna dikkat çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. Ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz.” sözlerini manşetine taşıdı.
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 14:14
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 14:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalar Yunanistan basınında manşetlere taşındı.
"HASMANE ADIMLARI TRİBÜNDEN SEYRETMEYİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin vakur ve soğukkanlı tutumunun yanlış yorumlanmaması gerektiğini belirterek, "Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz" sözleri, Yunan medya organlarınca Atina'ya yönelik dikkat çekici bir uyarı olarak değerlendirildi.
KATHIMERINI: KUŞATMA GİRİŞİMİNE KARŞI UYARI
Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Erdoğan'ın açıklamalarını "Kuşatma girişimine karşı uyarı" başlığıyla okuyucularına aktardı. Haberde, Erdoğan'ın sözlerinin analistler tarafından İsrail ve Yunanistan'a yönelik olduğu şeklinde değerlendirildiğini yazdı. Haberde Türkiye'nin haklarının "gasp edilmesi" veya ülkenin "kuşatılması" girişimlerine karşı Erdoğan'ın sert bir uyarıda bulunduğu vurgulandı.
Gazete ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Atina temaslarına ve Ege'deki gelişmelere yer verirken, Türkiye'nin Yunanistan ile İsrail arasındaki güvenlik ilişkilerine ilişkin yaklaşımına dikkat çekti.
PROTO THEMA: TÜRKİYE'NİN DOSTLARI KAZANACAK
Proto Thema ise Erdoğan'ın "Türkiye'nin dostları kazanacak, düşmanları kaybedecek" mesajını öne çıkardı. Haberde, Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olan çevrelerin Ankara'nın kararlı tutumunu değiştiremeyeceği yönündeki açıklamalara vurgu yapıldı.
YUNAN BASININDA ORTAK ENDİŞE
Bankingnews de Erdoğan'ın açıklamalarını "Düşmanca eylemler karşısında kayıtsız kalmayacağız" başlığıyla verirken Türkiye'nin bölgesindeki hamlelere karşı sessiz kalmayacağını öne çıkardı.
Topontiki ise haberini doğrudan Yunanistan bağlantısı üzerinden kurdu. Site, "Erdoğan'ın Yunanistan'a mesajı: Bölgemizde düşmanca eylemler karşısında sessiz kalmayacağız" başlığını kullandı. Haberde Erdoğan'ın Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olanların ülkeyi yolundan çeviremeyeceğine ilişkin sözlerine yer verildi.
Yunan sitesi ayrıca Erdoğan'ın daha önce Ege adalarının silahlandırılmasına ilişkin açıklamalarını da hatırlatarak mevcut mesajları Ege'deki gelişmelerle ilişkilendirdi.
"ANKARA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEK"
Zougla, Erdoğan'ın sözlerini "Kimsenin işlerimize karışmasına izin vermeyeceğiz" başlığıyla aktardı.
Haberde Ankara'nın bölgedeki çıkarlarına yönelik hamlelere müsamaha göstermeyeceği yorumu yapılırken Erdoğan'ın Türkiye'nin jeopolitik ve askeri olarak güçlenmesine yönelik tepkilerin ülkenin planlarını durduramayacağı mesajına dikkat çekildi.
The Power Game ise Erdoğan'ın sözlerini, Türkiye'nin ilerlemesini engellemeye yönelik girişimlere izin vermeyeceği şeklinde yorumladı ve "ülkeyi kuşatmayı amaçlayan düşmanca adımların" kabul edilmeyeceği mesajına dikkat çekti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TARİHİ KONUŞMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Malazgirt'ten verdikleri mesajların muhataplarına ulaştığını sonrasında çıkan seslerden gördüklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Şunu bir defa açık ve net söylemek isterim; bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz.
Türkiye, hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye, her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın, kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecektir. Tekrar söylüyorum, kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Tam tersine, içinde bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Hiç şüpheniz olmasın, tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye, dostlarıyla el sıkışacak, akrabalarıyla kucaklaşacak, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. İttifak ve ittihat siyasetimiz doğrultusunda gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız. Bunda da en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da yankılandı: Türkiye sessiz kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı sert uyarılar Yunanistan basınında geniş yankı buldu. Yunan basını, Ankara'nın kararlı tutumuna dikkat çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. Ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz.” sözlerini manşetine taşıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalar Yunanistan basınında manşetlere taşındı.
"HASMANE ADIMLARI TRİBÜNDEN SEYRETMEYİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin vakur ve soğukkanlı tutumunun yanlış yorumlanmaması gerektiğini belirterek, "Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz" sözleri, Yunan medya organlarınca Atina'ya yönelik dikkat çekici bir uyarı olarak değerlendirildi.
KATHIMERINI: KUŞATMA GİRİŞİMİNE KARŞI UYARI
Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Erdoğan'ın açıklamalarını "Kuşatma girişimine karşı uyarı" başlığıyla okuyucularına aktardı. Haberde, Erdoğan'ın sözlerinin analistler tarafından İsrail ve Yunanistan'a yönelik olduğu şeklinde değerlendirildiğini yazdı. Haberde Türkiye'nin haklarının "gasp edilmesi" veya ülkenin "kuşatılması" girişimlerine karşı Erdoğan'ın sert bir uyarıda bulunduğu vurgulandı.
Gazete ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Atina temaslarına ve Ege'deki gelişmelere yer verirken, Türkiye'nin Yunanistan ile İsrail arasındaki güvenlik ilişkilerine ilişkin yaklaşımına dikkat çekti.
PROTO THEMA: TÜRKİYE'NİN DOSTLARI KAZANACAK
Proto Thema ise Erdoğan'ın "Türkiye'nin dostları kazanacak, düşmanları kaybedecek" mesajını öne çıkardı. Haberde, Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olan çevrelerin Ankara'nın kararlı tutumunu değiştiremeyeceği yönündeki açıklamalara vurgu yapıldı.
YUNAN BASININDA ORTAK ENDİŞE
Bankingnews de Erdoğan'ın açıklamalarını "Düşmanca eylemler karşısında kayıtsız kalmayacağız" başlığıyla verirken Türkiye'nin bölgesindeki hamlelere karşı sessiz kalmayacağını öne çıkardı.
Topontiki ise haberini doğrudan Yunanistan bağlantısı üzerinden kurdu. Site, "Erdoğan'ın Yunanistan'a mesajı: Bölgemizde düşmanca eylemler karşısında sessiz kalmayacağız" başlığını kullandı. Haberde Erdoğan'ın Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olanların ülkeyi yolundan çeviremeyeceğine ilişkin sözlerine yer verildi.
Yunan sitesi ayrıca Erdoğan'ın daha önce Ege adalarının silahlandırılmasına ilişkin açıklamalarını da hatırlatarak mevcut mesajları Ege'deki gelişmelerle ilişkilendirdi.
"ANKARA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEK"
Zougla, Erdoğan'ın sözlerini "Kimsenin işlerimize karışmasına izin vermeyeceğiz" başlığıyla aktardı.
Haberde Ankara'nın bölgedeki çıkarlarına yönelik hamlelere müsamaha göstermeyeceği yorumu yapılırken Erdoğan'ın Türkiye'nin jeopolitik ve askeri olarak güçlenmesine yönelik tepkilerin ülkenin planlarını durduramayacağı mesajına dikkat çekildi.
"TÜRKİYE, İLERLEMESİNİ ENGELLEYEN DÜŞMANCA HAREKETLERE İZİN VERMEYECEKTİR"
The Power Game ise Erdoğan'ın sözlerini, Türkiye'nin ilerlemesini engellemeye yönelik girişimlere izin vermeyeceği şeklinde yorumladı ve "ülkeyi kuşatmayı amaçlayan düşmanca adımların" kabul edilmeyeceği mesajına dikkat çekti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TARİHİ KONUŞMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Malazgirt'ten verdikleri mesajların muhataplarına ulaştığını sonrasında çıkan seslerden gördüklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Şunu bir defa açık ve net söylemek isterim; bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz.
Türkiye, hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye, her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın, kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecektir. Tekrar söylüyorum, kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Tam tersine, içinde bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Hiç şüpheniz olmasın, tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye, dostlarıyla el sıkışacak, akrabalarıyla kucaklaşacak, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. İttifak ve ittihat siyasetimiz doğrultusunda gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız. Bunda da en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çok Okunanlar