Bölgede savaş kızışıyor! Trump tehdit etmişti ordu bombaladı: Sivil kayıplar var
Bölgede savaş kızışıyor! Trump tehdit etmişti ordu bombaladı: Sivil kayıplar var
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın sivil altyapısını hedef alan açık tehditlerinin ardından ilk sıcak askeri hamle geldi. İran'ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletine bağlı stratejik Bender Hamir bölgesindeki iki köprü, ABD hava saldırısıyla vuruldu. Saldırıda sivil bir araç isabet alırken, can kaybı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 17.07.2026 07:49
Haber Güncellenme Tarihi: 17.07.2026 08:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran devlet televizyonuna göre, ABD hava saldırısında vurulan köprülerden birinin üzerinde bulunan sivil bir aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
BÖLGEDE ALTYAPI TEHDİDİ
ABD Başkanı Donald Trump salı günü yaptığı açıklamada, "Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." demişti.
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, devlet televizyonuna yaptığı konuşmada, İran'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını belirtmişti.
İŞTE ABD-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
08:38 İran'da Hürmüzgan eyaletine bağlı Hamir ilçesinde 6 köprünün ABD tarafından hedef alındığı bildirildi.
08:17 İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'daki telekomünikasyon ve demir yolu çalışanları ile trafikte seyir halindeki araçlara yönelik saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'te bulunan ABD noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu.
04:02 Katar İçişleri Bakanlığı, güvenlik tehdidi nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde uyarıda bulundu
02:37 İran saldırısı nedeniyle Bahreyn'de sirenler çalarken, Kuveyt'te İHA ve füzelere karşı hava savunma sistemleri devreye girdi
01:47 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeniden ilan edilen deniz ablukasını aşmaya çalıştığı öne sürülen 5 ticari geminin Umman Körfezi'ndeki seyrine farklı müdahalelerde bulunduğunu bildirdi.
01:06 ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Erbil'e yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından Irak'taki ABD vatandaşlarına en üst düzeyde dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, ülkeye hiçbir nedenle seyahat edilmemesi yönündeki uyarısını yineledi.
Büyükelçiliğin yayımladığı güvenlik uyarısında, "15 Temmuz'da İran'a yakın grupların Erbil'e düzenlediği İHA saldırılarının ardından Irak'taki ABD vatandaşlarına en üst düzeyde teyakkuzda olmalarını tavsiye ediyoruz.' ifadelerine yer verildi.
00:15 İran basını, altyapıları hedef alan ABD'nin 2 köprünün ardından Bender Abbas'ta demir yolu bağlantı istasyonuna da saldırı düzenlediğini bildirdi.
00:04 Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli "Irak'ta İslami Direniş" adlı Şii milis grup, ABD Başkanı Donald Trump'ı öldüren kişi ya da kişilere 10 milyon dolar ödül vereceklerini duyurdu.
00:02 İran basını, ABD'nin ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında İranşehr kentindeki bir havalimanının, Bender Hemir kenti yakınlarındaki bir köprünün ve Bender Abbas kentindeki bir telekomünikasyon kulesinin hedef alındığını, saldırılarda 7 kişinin yaralandığı bildirdi.
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Bölgede savaş kızışıyor! Trump tehdit etmişti ordu bombaladı: Sivil kayıplar var
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın sivil altyapısını hedef alan açık tehditlerinin ardından ilk sıcak askeri hamle geldi. İran'ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletine bağlı stratejik Bender Hamir bölgesindeki iki köprü, ABD hava saldırısıyla vuruldu. Saldırıda sivil bir araç isabet alırken, can kaybı bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, ABD hava saldırısında vurulan köprülerden birinin üzerinde bulunan sivil bir aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
BÖLGEDE ALTYAPI TEHDİDİ
ABD Başkanı Donald Trump salı günü yaptığı açıklamada, "Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." demişti.
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, devlet televizyonuna yaptığı konuşmada, İran'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını belirtmişti.
İŞTE ABD-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
08:38 İran'da Hürmüzgan eyaletine bağlı Hamir ilçesinde 6 köprünün ABD tarafından hedef alındığı bildirildi.
08:17 İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'daki telekomünikasyon ve demir yolu çalışanları ile trafikte seyir halindeki araçlara yönelik saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'te bulunan ABD noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu.
04:02 Katar İçişleri Bakanlığı, güvenlik tehdidi nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde uyarıda bulundu
02:37 İran saldırısı nedeniyle Bahreyn'de sirenler çalarken, Kuveyt'te İHA ve füzelere karşı hava savunma sistemleri devreye girdi
01:47 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeniden ilan edilen deniz ablukasını aşmaya çalıştığı öne sürülen 5 ticari geminin Umman Körfezi'ndeki seyrine farklı müdahalelerde bulunduğunu bildirdi.
01:06 ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Erbil'e yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından Irak'taki ABD vatandaşlarına en üst düzeyde dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, ülkeye hiçbir nedenle seyahat edilmemesi yönündeki uyarısını yineledi.
Büyükelçiliğin yayımladığı güvenlik uyarısında, "15 Temmuz'da İran'a yakın grupların Erbil'e düzenlediği İHA saldırılarının ardından Irak'taki ABD vatandaşlarına en üst düzeyde teyakkuzda olmalarını tavsiye ediyoruz.' ifadelerine yer verildi.
00:15 İran basını, altyapıları hedef alan ABD'nin 2 köprünün ardından Bender Abbas'ta demir yolu bağlantı istasyonuna da saldırı düzenlediğini bildirdi.
00:04 Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli "Irak'ta İslami Direniş" adlı Şii milis grup, ABD Başkanı Donald Trump'ı öldüren kişi ya da kişilere 10 milyon dolar ödül vereceklerini duyurdu.
00:02 İran basını, ABD'nin ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında İranşehr kentindeki bir havalimanının, Bender Hemir kenti yakınlarındaki bir köprünün ve Bender Abbas kentindeki bir telekomünikasyon kulesinin hedef alındığını, saldırılarda 7 kişinin yaralandığı bildirdi.
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