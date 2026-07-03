Bir ilk olacak! Trump ''Uçan Beyaz Saray''la Türkiye'ye geliyor
Bir ilk olacak! Trump ''Uçan Beyaz Saray''la Türkiye'ye geliyor
ABD Başkanı Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Katar'ın hediye ettiği 'Uçan Beyaz Saray' olarak nitelendirilen yeni Boeing 747 uçağı ile geleceği öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:07
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 08:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Katar'ın hediye ettiği yeni Boeing 747 uçağı ile gelecek. ABD Hava Kuvvetleri tarafından dönüştürülen uçak için Trump, 'Uçan Beyaz Saray' ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın ekibinde bin kişinin yer alması bekleniyor.
Trump'ın yüksek balistik zırh ve füze savunma sistemleri ile donatılan helikopteri ile 5 kat zırh içeren ve dünyanın en güvenli otomobili olarak kabul edilen Cadillac makam aracı Ankara'ya getirildi.
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Bir ilk olacak! Trump ''Uçan Beyaz Saray''la Türkiye'ye geliyor
ABD Başkanı Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Katar'ın hediye ettiği 'Uçan Beyaz Saray' olarak nitelendirilen yeni Boeing 747 uçağı ile geleceği öğrenildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Katar'ın hediye ettiği yeni Boeing 747 uçağı ile gelecek. ABD Hava Kuvvetleri tarafından dönüştürülen uçak için Trump, 'Uçan Beyaz Saray' ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın ekibinde bin kişinin yer alması bekleniyor.
Trump'ın yüksek balistik zırh ve füze savunma sistemleri ile donatılan helikopteri ile 5 kat zırh içeren ve dünyanın en güvenli otomobili olarak kabul edilen Cadillac makam aracı Ankara'ya getirildi.
Kaynak: Akşam
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