Belçika’nın Schelle bölgesindeki Tawfieq Camisi, 15 Eylül 2026’da İslam karşıtı saldırının hedefi oldu. Caminin duvar ve pencerelerine sprey boyayla nefret içerikli ifadeler yazılırken, 11 gün arayla meydana gelen iki olay arasında bağlantı olup olmadığı polis tarafından araştırılıyor.
Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 22:05
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 22:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Belçika Müslüman Hakları İzleme Örgütü tarafından ABD merkezli bir sosyal medya platformunda yapılan açıklamada, Tawfieq Camisi’nin yeniden İslam karşıtı saldırıya maruz kaldığı bildirildi.
Paylaşımda, saldırı sırasında caminin duvarları ve pencerelerinin hedef alındığı belirtildi. Yapının çeşitli bölümlerine sprey boyayla İslam karşıtı nefret ifadeleri yazıldığı aktarıldı.
Yetkililere soruşturma ve koruma çağrısı
Belçika Müslüman Hakları İzleme Örgütü, saldırıların kapsamlı biçimde soruşturulması için yetkili makamlara çağrıda bulundu. Örgüt ayrıca benzer olayların önlenmesi amacıyla somut koruyucu tedbirlerin alınmasını istedi.
Yerel basında yer alan bilgilere göre polis, 15 Eylül’de gerçekleşen saldırının 4 Eylül’deki olayla bağlantılı olup olmadığını inceliyor. İki saldırının aynı kişi tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği soruşturmanın başlıkları arasında bulunuyor.
İlk saldırı 4 Eylül’de gerçekleşti
Tawfieq Camisi, 4 Eylül 2026’da da İslam karşıtı bir saldırının hedefi olmuştu. İlk olayın ardından yetkililer tarafından soruşturma başlatılmıştı.
İkinci saldırının ilk olaydan 11 gün sonra gerçekleşmesi üzerine polis incelemesini iki olay arasındaki olası bağlantıyı da kapsayacak şekilde sürdürüyor.
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Belçika’da aynı camiye 11 günde ikinci saldırı
Belçika’nın Schelle bölgesindeki Tawfieq Camisi, 15 Eylül 2026’da İslam karşıtı saldırının hedefi oldu. Caminin duvar ve pencerelerine sprey boyayla nefret içerikli ifadeler yazılırken, 11 gün arayla meydana gelen iki olay arasında bağlantı olup olmadığı polis tarafından araştırılıyor.
Belçika Müslüman Hakları İzleme Örgütü tarafından ABD merkezli bir sosyal medya platformunda yapılan açıklamada, Tawfieq Camisi’nin yeniden İslam karşıtı saldırıya maruz kaldığı bildirildi.
Paylaşımda, saldırı sırasında caminin duvarları ve pencerelerinin hedef alındığı belirtildi. Yapının çeşitli bölümlerine sprey boyayla İslam karşıtı nefret ifadeleri yazıldığı aktarıldı.
Yetkililere soruşturma ve koruma çağrısı
Belçika Müslüman Hakları İzleme Örgütü, saldırıların kapsamlı biçimde soruşturulması için yetkili makamlara çağrıda bulundu. Örgüt ayrıca benzer olayların önlenmesi amacıyla somut koruyucu tedbirlerin alınmasını istedi.
Yerel basında yer alan bilgilere göre polis, 15 Eylül’de gerçekleşen saldırının 4 Eylül’deki olayla bağlantılı olup olmadığını inceliyor. İki saldırının aynı kişi tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği soruşturmanın başlıkları arasında bulunuyor.
İlk saldırı 4 Eylül’de gerçekleşti
Tawfieq Camisi, 4 Eylül 2026’da da İslam karşıtı bir saldırının hedefi olmuştu. İlk olayın ardından yetkililer tarafından soruşturma başlatılmıştı.
İkinci saldırının ilk olaydan 11 gün sonra gerçekleşmesi üzerine polis incelemesini iki olay arasındaki olası bağlantıyı da kapsayacak şekilde sürdürüyor.
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