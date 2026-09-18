Bakan Bolat açıkladı:Türkiye İtalya ticaretinde yeni hedef!
Bakan Bolat açıkladı:Türkiye İtalya ticaretinde yeni hedef!
Türkiye İtalya ticareti 2026'nın ilk 8 ayında 19 milyar doları aştı. Bakan Ömer Bolat, Roma temaslarında 40 milyar dolarlık hedef için yürütülen çalışmaları açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 20:45
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 20:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacminin 2025'te 30 milyar dolara yaklaştığını, 2026'nın ilk 8 ayında ise 19 milyar doların üzerine çıktığını açıkladı. Roma'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüşen Bolat, iki ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından belirlenen 40 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. Önümüzdeki dönemde ticaretin yanı sıra yatırımlar, sanayi ve tedarik zincirlerine ilişkin işbirliği başlıkları da gündemde olacak.
Roma'da ekonomik ilişkiler ele alındı
Resmi temaslarda bulunmak üzere Roma'ya giden Bolat, Tajani ile İtalya Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. İki bakan heyetler arası görüşmeye başkanlık ettikten sonra Türkiye-İtalya iş insanları toplantısına katıldı.
Bolat'a Roma'daki temaslarında Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen eşlik etti.
Bolat, X hesabından yaptığı açıklamada görüşmede ikili ticari ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımlar ve Türk ile İtalyan şirketlerinin üçüncü ülkelerde geliştirebileceği işbirliği imkanlarının değerlendirildiğini belirtti.
Stratejik sektörlerde işbirliği gündemde
Görüşmede uzay ve savunma teknolojileri, kritik ham maddeler, enerji, telekomünikasyon, ulaştırma ve altyapı alanlarındaki işbirliği imkanları ele alındı.
Bolat, Türkiye ile İtalya arasındaki kapsamlı ekonomik ilişkilerin söz konusu alanlarda geliştirilebilmesi için atılabilecek adımlar konusunda Tajani ile görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.
Taraflar ayrıca Avrupa Birliği'nin son dönemde uyguladığı ticaret, sanayi ve rekabet politikalarını değerlendirdi. Bolat, İtalya'nın AB ülkeleri arasında Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, ikili ekonomik ilişkilerin Türkiye-AB ilişkileri açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.
Gümrük Birliği ve dijital ticaret masaya yatırıldı
Görüşmelerde Gümrük Birliği'nin işleyişi de gündeme geldi. Bolat, ekonomik entegrasyonun kamu alımları, dijital ticaret ve hizmetler gibi alanları kapsayacak şekilde genişletilmesinin öneminin değerlendirildiğini bildirdi.
AB'nin yeni sanayi politikaları ve “Made in EU” yaklaşımı da görüşülen başlıklar arasında yer aldı. Bolat, Türkiye'nin Gümrük Birliği ortağı, AB'ye aday ülke ve NATO müttefiki olarak Avrupa'nın sanayi ve tedarik zincirlerinin bir parçası olduğunu ifade etti.
Özellikle otomotiv sektöründe yıllar içerisinde oluşan üretim ve tedarik ağlarının korunmasının Türkiye ve Avrupa'nın rekabet gücü açısından önem taşıdığı görüşmede dile getirildi.
Ticaret hacmi ilk 8 ayda 19 milyar doları geçti
Bolat'ın açıkladığı verilere göre Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ticaret hacmi 2025 yılında 30 milyar dolara yaklaştı. Ticaret hacmi 2026'nın ilk 8 ayında ise 19 milyar doların üzerine çıktı.
İki ülke, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni tarafından belirlenen 40 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ekonomik ilişkileri geliştirmeyi sürdürüyor.
Bolat, ortak projeler yoluyla Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik entegrasyonun ilerletilmesinin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile özellikle Akdeniz bölgesindeki ekonomik işbirliğine katkı sağlamaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.
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Bakan Bolat açıkladı:Türkiye İtalya ticaretinde yeni hedef!
Türkiye İtalya ticareti 2026'nın ilk 8 ayında 19 milyar doları aştı. Bakan Ömer Bolat, Roma temaslarında 40 milyar dolarlık hedef için yürütülen çalışmaları açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacminin 2025'te 30 milyar dolara yaklaştığını, 2026'nın ilk 8 ayında ise 19 milyar doların üzerine çıktığını açıkladı. Roma'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüşen Bolat, iki ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından belirlenen 40 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. Önümüzdeki dönemde ticaretin yanı sıra yatırımlar, sanayi ve tedarik zincirlerine ilişkin işbirliği başlıkları da gündemde olacak.
Roma'da ekonomik ilişkiler ele alındı
Resmi temaslarda bulunmak üzere Roma'ya giden Bolat, Tajani ile İtalya Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. İki bakan heyetler arası görüşmeye başkanlık ettikten sonra Türkiye-İtalya iş insanları toplantısına katıldı.
Bolat'a Roma'daki temaslarında Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen eşlik etti.
Bolat, X hesabından yaptığı açıklamada görüşmede ikili ticari ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımlar ve Türk ile İtalyan şirketlerinin üçüncü ülkelerde geliştirebileceği işbirliği imkanlarının değerlendirildiğini belirtti.
Stratejik sektörlerde işbirliği gündemde
Görüşmede uzay ve savunma teknolojileri, kritik ham maddeler, enerji, telekomünikasyon, ulaştırma ve altyapı alanlarındaki işbirliği imkanları ele alındı.
Bolat, Türkiye ile İtalya arasındaki kapsamlı ekonomik ilişkilerin söz konusu alanlarda geliştirilebilmesi için atılabilecek adımlar konusunda Tajani ile görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.
Taraflar ayrıca Avrupa Birliği'nin son dönemde uyguladığı ticaret, sanayi ve rekabet politikalarını değerlendirdi. Bolat, İtalya'nın AB ülkeleri arasında Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, ikili ekonomik ilişkilerin Türkiye-AB ilişkileri açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.
Gümrük Birliği ve dijital ticaret masaya yatırıldı
Görüşmelerde Gümrük Birliği'nin işleyişi de gündeme geldi. Bolat, ekonomik entegrasyonun kamu alımları, dijital ticaret ve hizmetler gibi alanları kapsayacak şekilde genişletilmesinin öneminin değerlendirildiğini bildirdi.
AB'nin yeni sanayi politikaları ve “Made in EU” yaklaşımı da görüşülen başlıklar arasında yer aldı. Bolat, Türkiye'nin Gümrük Birliği ortağı, AB'ye aday ülke ve NATO müttefiki olarak Avrupa'nın sanayi ve tedarik zincirlerinin bir parçası olduğunu ifade etti.
Özellikle otomotiv sektöründe yıllar içerisinde oluşan üretim ve tedarik ağlarının korunmasının Türkiye ve Avrupa'nın rekabet gücü açısından önem taşıdığı görüşmede dile getirildi.
Ticaret hacmi ilk 8 ayda 19 milyar doları geçti
Bolat'ın açıkladığı verilere göre Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ticaret hacmi 2025 yılında 30 milyar dolara yaklaştı. Ticaret hacmi 2026'nın ilk 8 ayında ise 19 milyar doların üzerine çıktı.
İki ülke, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni tarafından belirlenen 40 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ekonomik ilişkileri geliştirmeyi sürdürüyor.
Bolat, ortak projeler yoluyla Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik entegrasyonun ilerletilmesinin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile özellikle Akdeniz bölgesindeki ekonomik işbirliğine katkı sağlamaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.
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