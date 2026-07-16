Bahreyn'de sirenler çaldı, halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı
Bahreyn'de sirenler çaldı, halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı
İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.
Haber Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:23
Haber Güncellenme Tarihi: 16.07.2026 09:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiği belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmalarını, en yakın güvenli bölgeye gitmelerini ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmelerini istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Bahreyn'de sirenler çaldı, halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı
İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiği belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmalarını, en yakın güvenli bölgeye gitmelerini ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmelerini istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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