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Bahreyn'de halka güvenli bölgelere yönelme çağrısı yapıldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli bölgelere yönelmeleri çağrısında bulundu.

Haber Giriş Tarihi: 09.07.2026 07:15
Haber Güncellenme Tarihi: 09.07.2026 07:15
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bahreyn'de halka güvenli bölgelere yönelme çağrısı yapıldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığının sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.

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