Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bahreyn'de halka güvenli bölgelere yönelme çağrısı yapıldı
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli bölgelere yönelmeleri çağrısında bulundu.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.
Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.
Çok Okunanlar