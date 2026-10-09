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Babulmendeb Boğazı'nda sıcak gelişme! Yemen'de Husilere karşı yeni operasyon

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi, 'Babulmendeb Boğazı Husilerden temizlendi.' açıklamasında bulundu.

Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 14:27
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 14:27
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Babulmendeb Boğazı'nda sıcak gelişme! Yemen'de Husilere karşı yeni operasyon

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi, "Babulmendeb Boğazı Husilerden temizlendi." açıklamasında bulundu.

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