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Babulmendeb Boğazı'nda sıcak gelişme! Yemen'de Husilere karşı yeni operasyon
Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi, 'Babulmendeb Boğazı Husilerden temizlendi.' açıklamasında bulundu.
Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi, "Babulmendeb Boğazı Husilerden temizlendi." açıklamasında bulundu.
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