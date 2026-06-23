Avrupa yeni sıcak hava dalgasında hangi risklerle karşı karşıya
Avrupa yeni sıcak hava dalgasında hangi risklerle karşı karşıya
Avrupa, 2003 yılında yaklaşık 70 bin kişinin ölümüne yol açan sıcak hava dalgasının ardından geliştirilen koruma mekanizmalarının yeni bir sınavıyla karşı karşıya bulunuyor. Batı Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ülkede alarm seviyeleri yükseltilirken, uzmanlar sıcaklıkların yeni rekorları zorlayabileceğine dikkat çekiyor.
Haber Giriş Tarihi: 23.06.2026 22:38
Haber Güncellenme Tarihi: 23.06.2026 22:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
2003 yılında Avrupa genelinde yaşanan aşırı sıcaklar yaklaşık 70 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Felaketin ardından birçok ülkede erken uyarı sistemleri kuruldu, serinleme merkezleri oluşturuldu ve sağlık kuruluşlarının hazırlık kapasitesi artırıldı.
Paris'te yaşlı ve kırılgan durumdaki vatandaşların kayıt altına alındığı bir sistem oluşturuldu.
Yaşlanan nüfus riski artırıyor
Avrupa Birliği'nin demografik yapısındaki değişim sıcak hava dalgalarının etkisini artıran unsurlar arasında yer alıyor. Son 20 yılda yaşlı nüfusun yaklaşık yüzde 40 artması, aşırı sıcaklıklardan en fazla etkilenen grubun büyümesine neden oldu.
Batı Avrupa'da klima kullanım oranlarının birçok bölgeye kıyasla düşük seviyelerde bulunması da risk faktörlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, yüksek gece sıcaklıklarının insan vücudunun gün içindeki sıcaklık yükünden toparlanmasını zorlaştırdığına dikkat çekiyor.
Fransa ve İngiltere alarm seviyelerini yükseltti
Fransa, ülkenin büyük bölümünde en yüksek seviyedeki kırmızı alarm uygulamasını devreye aldı. Yetkililer, bazı bölgelerde sıcaklık değerlerinin tarihî rekorları zorlayabileceğini açıkladı.
İngiltere Meteoroloji Kurumu da aşırı sıcak uyarıları yayımlayarak haziran ayı sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini duyurdu. Kurumun baş tahmincilerinden Mark Sidaway, yüksek gece sıcaklıklarının sıcaklık kaynaklı stresi artırabileceğini ifade etti.
Son yıllarda sıcak hava dalgaları daha sık görülüyor
Fransa'da 1947 yılından bu yana kaydedilen 52 resmî sıcak hava dalgasının yarısının son 16 yılda yaşandığı bildirildi. Uzmanlar, sera gazı emisyonlarının etkisiyle sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha yoğun hale geldiğini belirtiyor.
Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan çevresel epidemiyoloji uzmanı Pierre Masselot, Avrupa'nın sıcak hava dalgalarına karşı uyum sağladığını ancak gelecekte beklenen koşullar için mevcut önlemlerin yeterli olmayabileceğini söyledi.
Araştırmalar uyum önlemlerinin etkisini ortaya koydu
Nature dergisinde yayımlanan bir araştırma, son 20 yılda uygulanan uyum politikalarının özellikle yaşlı nüfus arasında sıcaklığa bağlı ölümleri önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.
Araştırmaya göre bu önlemler alınmamış olsaydı 2023 yılında sıcaklığa bağlı ölüm sayıları yaklaşık yüzde 80 daha yüksek seviyede gerçekleşebilirdi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise son dört yılda Avrupa genelinde sıcaklık nedeniyle 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Şehirler yeni sıcak hava dalgasına karşı önlem aldı
Fransa genelinde belediyeler kamu binaları, müzeler ve kütüphanelerde serinleme alanları oluşturdu. Paris yönetimi Canal Saint-Martin bölgesinde yüzmeye izin verirken sosyal hizmet ekipleri risk grubundaki vatandaşlarla doğrudan iletişime geçti.
Yüzlerce okul geçici olarak kapatılırken bazı spor etkinlikleri iptal edildi. Uzmanlar, mevcut sıcak hava dalgasının Avrupa'nın son yıllarda geliştirdiği hazırlık planlarının etkinliğini gösterecek önemli bir test niteliği taşıdığını belirtiyor.
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Avrupa yeni sıcak hava dalgasında hangi risklerle karşı karşıya
Avrupa, 2003 yılında yaklaşık 70 bin kişinin ölümüne yol açan sıcak hava dalgasının ardından geliştirilen koruma mekanizmalarının yeni bir sınavıyla karşı karşıya bulunuyor. Batı Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ülkede alarm seviyeleri yükseltilirken, uzmanlar sıcaklıkların yeni rekorları zorlayabileceğine dikkat çekiyor.
2003 yılında Avrupa genelinde yaşanan aşırı sıcaklar yaklaşık 70 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Felaketin ardından birçok ülkede erken uyarı sistemleri kuruldu, serinleme merkezleri oluşturuldu ve sağlık kuruluşlarının hazırlık kapasitesi artırıldı.
Paris'te yaşlı ve kırılgan durumdaki vatandaşların kayıt altına alındığı bir sistem oluşturuldu.
Yaşlanan nüfus riski artırıyor
Avrupa Birliği'nin demografik yapısındaki değişim sıcak hava dalgalarının etkisini artıran unsurlar arasında yer alıyor. Son 20 yılda yaşlı nüfusun yaklaşık yüzde 40 artması, aşırı sıcaklıklardan en fazla etkilenen grubun büyümesine neden oldu.
Batı Avrupa'da klima kullanım oranlarının birçok bölgeye kıyasla düşük seviyelerde bulunması da risk faktörlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, yüksek gece sıcaklıklarının insan vücudunun gün içindeki sıcaklık yükünden toparlanmasını zorlaştırdığına dikkat çekiyor.
Fransa ve İngiltere alarm seviyelerini yükseltti
Fransa, ülkenin büyük bölümünde en yüksek seviyedeki kırmızı alarm uygulamasını devreye aldı. Yetkililer, bazı bölgelerde sıcaklık değerlerinin tarihî rekorları zorlayabileceğini açıkladı.
İngiltere Meteoroloji Kurumu da aşırı sıcak uyarıları yayımlayarak haziran ayı sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini duyurdu. Kurumun baş tahmincilerinden Mark Sidaway, yüksek gece sıcaklıklarının sıcaklık kaynaklı stresi artırabileceğini ifade etti.
Son yıllarda sıcak hava dalgaları daha sık görülüyor
Fransa'da 1947 yılından bu yana kaydedilen 52 resmî sıcak hava dalgasının yarısının son 16 yılda yaşandığı bildirildi. Uzmanlar, sera gazı emisyonlarının etkisiyle sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha yoğun hale geldiğini belirtiyor.
Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan çevresel epidemiyoloji uzmanı Pierre Masselot, Avrupa'nın sıcak hava dalgalarına karşı uyum sağladığını ancak gelecekte beklenen koşullar için mevcut önlemlerin yeterli olmayabileceğini söyledi.
Araştırmalar uyum önlemlerinin etkisini ortaya koydu
Nature dergisinde yayımlanan bir araştırma, son 20 yılda uygulanan uyum politikalarının özellikle yaşlı nüfus arasında sıcaklığa bağlı ölümleri önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.
Araştırmaya göre bu önlemler alınmamış olsaydı 2023 yılında sıcaklığa bağlı ölüm sayıları yaklaşık yüzde 80 daha yüksek seviyede gerçekleşebilirdi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise son dört yılda Avrupa genelinde sıcaklık nedeniyle 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Şehirler yeni sıcak hava dalgasına karşı önlem aldı
Fransa genelinde belediyeler kamu binaları, müzeler ve kütüphanelerde serinleme alanları oluşturdu. Paris yönetimi Canal Saint-Martin bölgesinde yüzmeye izin verirken sosyal hizmet ekipleri risk grubundaki vatandaşlarla doğrudan iletişime geçti.
Yüzlerce okul geçici olarak kapatılırken bazı spor etkinlikleri iptal edildi. Uzmanlar, mevcut sıcak hava dalgasının Avrupa'nın son yıllarda geliştirdiği hazırlık planlarının etkinliğini gösterecek önemli bir test niteliği taşıdığını belirtiyor.
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