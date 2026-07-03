ABD'yi sarsan skandal! Dehşet evindeki çocuklar kurtarıldı
ABD'yi sarsan skandal! Dehşet evindeki çocuklar kurtarıldı
ABD'nin Ohio eyaletindeki Hamden Köyü'nde harap bir eve düzenlenen operasyonda yaşları 1.5 ile 18 arasında değişen 16 çocuk, 3.6 metreye 3.6 metrelik tek bir odada ağır ihmal koşullarında bulundu. Çocuklardan bazılarının konuşamadığı, evin çöp ve insan dışkısıyla dolu olduğu belirlendi.
Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 09:46
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 09:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD'nin Ohio eyaletinde yaşanan korkunç bir ihmal vakası tüm ülkeyi sarstı. Hamden Köyü'nde harap haldeki bir eve düzenlenen operasyonda 16 çocuğun insanlık dışı koşullarda yaşadığı ortaya çıktı. Çocukların yıllardır tek bir odaya sıkıştırıldığı, bazılarının konuşma yetisini bile kazanamadığı belirlendi. Olayla ilgili dört aile üyesi hakkında toplam 16 suçlama yöneltildi.
ADINI DAHİ HECELEYEMİYOR
ABD'nin Ohio eyaletindeki Hamden Köyü'nde, harap haldeki bir eve düzenlenen operasyon sırasında, yaşları 1.5 ila 18 arasında değişen 16 çocuk ağır ihmal koşulları altında bulundu. Yetkililer, çocukların aynı aileye mensup olduğunu ve son dört yılın büyük bölümünü 3.6 metreye 3.6 metre büyüklüğündeki tek bir odada geçirdiklerini belirledi.
Vinton County Şerifi Ryan Cain, evde çöp ve insan dışkısı bulunduğunu belirterek, gördükleri manzaranın ağır olduğunu söyleyerek, "Hayvanlarımızın çoğu çocuklardan daha iyi koşullarda tutuluyordu" dedi. Yetkililer, çocuklardan bazılarının konuşamadığını; gelişimsel engeli bulunan 18 yaşındaki bir gencin adını heceleyemediğini açıkladı.
16 AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ
Yedi çocuk hastanelere, 2 çocuk helikopterle travma merkezlerine götürüldü; biri de solunum cihazına bağlandığı bildirildi. Anne ve baba ile büyükanne ve büyükbaba hakkında 16 suçlama yöneltildi. Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders ve Elizabeth Siders adına ayrı 300 bin dolar kefalet bedeli belirlendi.
BAŞSAVCIDAN "SAF KÖTÜLÜK" ÇIKIŞI
Ohio Başsavcısı Andy Wilson, olayın farklı bir soruşturma sırasında tesadüfen ortaya çıktığını, manzarayı "saf kötülük" olarak tanımladı. Ekipler, ailenin son 20 yılda Ohio'nun güneyindeki farklı bölgelere taşındığını, çocukların okula kayıtlı olmadığını belirledi. Komşular da evde çocuk yaşadığından haberdar olmadıklarını anlattı.
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ABD'yi sarsan skandal! Dehşet evindeki çocuklar kurtarıldı
ABD'nin Ohio eyaletindeki Hamden Köyü'nde harap bir eve düzenlenen operasyonda yaşları 1.5 ile 18 arasında değişen 16 çocuk, 3.6 metreye 3.6 metrelik tek bir odada ağır ihmal koşullarında bulundu. Çocuklardan bazılarının konuşamadığı, evin çöp ve insan dışkısıyla dolu olduğu belirlendi.
ABD'nin Ohio eyaletinde yaşanan korkunç bir ihmal vakası tüm ülkeyi sarstı. Hamden Köyü'nde harap haldeki bir eve düzenlenen operasyonda 16 çocuğun insanlık dışı koşullarda yaşadığı ortaya çıktı. Çocukların yıllardır tek bir odaya sıkıştırıldığı, bazılarının konuşma yetisini bile kazanamadığı belirlendi. Olayla ilgili dört aile üyesi hakkında toplam 16 suçlama yöneltildi.
ADINI DAHİ HECELEYEMİYOR
ABD'nin Ohio eyaletindeki Hamden Köyü'nde, harap haldeki bir eve düzenlenen operasyon sırasında, yaşları 1.5 ila 18 arasında değişen 16 çocuk ağır ihmal koşulları altında bulundu. Yetkililer, çocukların aynı aileye mensup olduğunu ve son dört yılın büyük bölümünü 3.6 metreye 3.6 metre büyüklüğündeki tek bir odada geçirdiklerini belirledi.
Vinton County Şerifi Ryan Cain, evde çöp ve insan dışkısı bulunduğunu belirterek, gördükleri manzaranın ağır olduğunu söyleyerek, "Hayvanlarımızın çoğu çocuklardan daha iyi koşullarda tutuluyordu" dedi. Yetkililer, çocuklardan bazılarının konuşamadığını; gelişimsel engeli bulunan 18 yaşındaki bir gencin adını heceleyemediğini açıkladı.
16 AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ
Yedi çocuk hastanelere, 2 çocuk helikopterle travma merkezlerine götürüldü; biri de solunum cihazına bağlandığı bildirildi. Anne ve baba ile büyükanne ve büyükbaba hakkında 16 suçlama yöneltildi. Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders ve Elizabeth Siders adına ayrı 300 bin dolar kefalet bedeli belirlendi.
BAŞSAVCIDAN "SAF KÖTÜLÜK" ÇIKIŞI
Ohio Başsavcısı Andy Wilson, olayın farklı bir soruşturma sırasında tesadüfen ortaya çıktığını, manzarayı "saf kötülük" olarak tanımladı. Ekipler, ailenin son 20 yılda Ohio'nun güneyindeki farklı bölgelere taşındığını, çocukların okula kayıtlı olmadığını belirledi. Komşular da evde çocuk yaşadığından haberdar olmadıklarını anlattı.
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