ABD ve Rusya Ukrayna için sonraki adımları görüştü
ABD ve Rusya Ukrayna için sonraki adımları görüştü
ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik sonraki adımları görüştü. Kremlin’de üç saatten uzun süren görüşmede somut planların ele alındığı belirtilirken, sürecin önümüzdeki haftalarda açıklanması beklenen adımlarla nasıl ilerleyeceği takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 06.09.2026 09:55
Haber Güncellenme Tarihi: 06.09.2026 09:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Washington yönetimi, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner’ın Putin ile Kremlin’de gerçekleştirdiği görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamada bulundu.
AFP’nin aktardığına göre bir Beyaz Saray yetkilisi, görüşmede Ukrayna savaşını sona erdirmeyi amaçlayan sonraki aşamalara ilişkin somut planların değerlendirildiğini bildirdi. Yetkili, söz konusu adımların önümüzdeki haftalarda açıklanmasının beklendiğini belirtti.
Ukrayna’daki toplantılar da gündemde
Beyaz Saray yetkilisi, Ukrayna’da yapılacak toplantılara ilişkin beklentisini de paylaştı. Yetkili, Ukrayna tarafıyla gerçekleştirilecek temasların da benzer şekilde verimli geçmesinin beklendiğini ifade etti.
Açıklamada görüşmeler kapsamında hangi somut planların değerlendirildiğine veya tarafların üzerinde uzlaştığı başlıklara ilişkin ayrıntı verilmedi.
Kremlin’deki görüşme üç saatten uzun sürdü
Witkoff ve Kushner, Moskova ziyaretleri kapsamında Putin tarafından Kremlin’de kabul edilmişti. Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasların ele alındığı görüşme üç saatten uzun sürdü.
Görüşmenin hemen ardından ele alınan başlıklara ilişkin ayrıntılı resmi açıklama yapılmamıştı. Washington yönetiminin açıklamasıyla birlikte, tarafların sonraki adımlara yönelik somut planları görüştüğü bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.
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ABD ve Rusya Ukrayna için sonraki adımları görüştü
ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik sonraki adımları görüştü. Kremlin’de üç saatten uzun süren görüşmede somut planların ele alındığı belirtilirken, sürecin önümüzdeki haftalarda açıklanması beklenen adımlarla nasıl ilerleyeceği takip edilecek.
Washington yönetimi, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner’ın Putin ile Kremlin’de gerçekleştirdiği görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamada bulundu.
AFP’nin aktardığına göre bir Beyaz Saray yetkilisi, görüşmede Ukrayna savaşını sona erdirmeyi amaçlayan sonraki aşamalara ilişkin somut planların değerlendirildiğini bildirdi. Yetkili, söz konusu adımların önümüzdeki haftalarda açıklanmasının beklendiğini belirtti.
Ukrayna’daki toplantılar da gündemde
Beyaz Saray yetkilisi, Ukrayna’da yapılacak toplantılara ilişkin beklentisini de paylaştı. Yetkili, Ukrayna tarafıyla gerçekleştirilecek temasların da benzer şekilde verimli geçmesinin beklendiğini ifade etti.
Açıklamada görüşmeler kapsamında hangi somut planların değerlendirildiğine veya tarafların üzerinde uzlaştığı başlıklara ilişkin ayrıntı verilmedi.
Kremlin’deki görüşme üç saatten uzun sürdü
Witkoff ve Kushner, Moskova ziyaretleri kapsamında Putin tarafından Kremlin’de kabul edilmişti. Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasların ele alındığı görüşme üç saatten uzun sürdü.
Görüşmenin hemen ardından ele alınan başlıklara ilişkin ayrıntılı resmi açıklama yapılmamıştı. Washington yönetiminin açıklamasıyla birlikte, tarafların sonraki adımlara yönelik somut planları görüştüğü bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.
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