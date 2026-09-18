ABD seçimlerinde sandık süreci hangi eyaletlerde başladı?
ABD seçimlerinde sandık süreci hangi eyaletlerde başladı?
ABD'de 3 Kasım 2026'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde erken oy kullanma takvimi işlemeye başladı. Virginia'daki seçmenler 18 Eylül itibarıyla erken oy kullanabilirken, Minnesota ve Güney Dakota'da oy pusulaları seçmenlerin erişimine açıldı. Seçim süreci ilerledikçe diğer eyaletlerde de erken oy takvimleri devreye girecek.
Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 22:56
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 22:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Virginia'da seçmenler, Kongre ara seçimleri kapsamında 18 Eylül'den itibaren erken oy kullanmaya başladı. Minnesota ve Güney Dakota'da ise seçim takvimi doğrultusunda oy pusulaları erişilebilir hale geldi.
ABD'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisinin tamamı ile Senatodaki sandalyelerin yaklaşık üçte biri için seçim yapılacak. Eyaletlere göre farklılaşan erken oy ve posta yoluyla oy kullanma takvimleri, 3 Kasım'daki seçim gününe kadar devam edecek.
Anketlerde Temsilciler Meclisi tercihleri
RealClearPolitics'te (RCP) yayımlanan anket ortalamasında Demokratlar, Temsilciler Meclisi genel tercih anketlerinde Cumhuriyetçilerin önünde yer alıyor. Paylaşılan güncel ortalamaya göre Demokratların desteği yüzde 50,3, Cumhuriyetçilerin desteği yüzde 41,6 seviyesinde bulunuyor. İki parti arasındaki fark 8,7 puan olarak hesaplanıyor.
Senato yarışlarına yönelik anketler ise eyalet bazında farklı sonuçlar ortaya koyuyor. Bazı yarışlardaki ölçümler Demokratların sandalye kazanabileceğine işaret ederken, seçim sonuçları 3 Kasım'daki oy verme sürecinin ardından kesinleşecek.
Seçmenin gündeminde hayat pahalılığı var
Marquette Law School tarafından 2-9 Eylül döneminde gerçekleştirilen ankette ekonomiyle bağlantılı başlıklar seçmenlerin öncelikleri arasında yer aldı. Katılımcıların yüzde 37'si enflasyon ve hayat pahalılığını en önemli konu olarak gösterirken, yüzde 16'sı ekonomiyi ilk sıraya koydu.
Ankette İran savaşı katılımcıların yüzde 10'u tarafından en önemli gündem başlığı olarak belirtildi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış da seçim döneminde ekonomik gelişmelere yönelik seçmen ilgisinin başlıkları arasında bulunuyor.
3 Kasım'a kadar yayımlanacak yeni kamuoyu araştırmaları, seçmenlerin ekonomi ve hayat pahalılığına ilişkin önceliklerinin seçim sürecindeki seyrinin izlenmesini sağlayacak.
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ABD seçimlerinde sandık süreci hangi eyaletlerde başladı?
ABD'de 3 Kasım 2026'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde erken oy kullanma takvimi işlemeye başladı. Virginia'daki seçmenler 18 Eylül itibarıyla erken oy kullanabilirken, Minnesota ve Güney Dakota'da oy pusulaları seçmenlerin erişimine açıldı. Seçim süreci ilerledikçe diğer eyaletlerde de erken oy takvimleri devreye girecek.
Virginia'da seçmenler, Kongre ara seçimleri kapsamında 18 Eylül'den itibaren erken oy kullanmaya başladı. Minnesota ve Güney Dakota'da ise seçim takvimi doğrultusunda oy pusulaları erişilebilir hale geldi.
ABD'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisinin tamamı ile Senatodaki sandalyelerin yaklaşık üçte biri için seçim yapılacak. Eyaletlere göre farklılaşan erken oy ve posta yoluyla oy kullanma takvimleri, 3 Kasım'daki seçim gününe kadar devam edecek.
Anketlerde Temsilciler Meclisi tercihleri
RealClearPolitics'te (RCP) yayımlanan anket ortalamasında Demokratlar, Temsilciler Meclisi genel tercih anketlerinde Cumhuriyetçilerin önünde yer alıyor. Paylaşılan güncel ortalamaya göre Demokratların desteği yüzde 50,3, Cumhuriyetçilerin desteği yüzde 41,6 seviyesinde bulunuyor. İki parti arasındaki fark 8,7 puan olarak hesaplanıyor.
Senato yarışlarına yönelik anketler ise eyalet bazında farklı sonuçlar ortaya koyuyor. Bazı yarışlardaki ölçümler Demokratların sandalye kazanabileceğine işaret ederken, seçim sonuçları 3 Kasım'daki oy verme sürecinin ardından kesinleşecek.
Seçmenin gündeminde hayat pahalılığı var
Marquette Law School tarafından 2-9 Eylül döneminde gerçekleştirilen ankette ekonomiyle bağlantılı başlıklar seçmenlerin öncelikleri arasında yer aldı. Katılımcıların yüzde 37'si enflasyon ve hayat pahalılığını en önemli konu olarak gösterirken, yüzde 16'sı ekonomiyi ilk sıraya koydu.
Ankette İran savaşı katılımcıların yüzde 10'u tarafından en önemli gündem başlığı olarak belirtildi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış da seçim döneminde ekonomik gelişmelere yönelik seçmen ilgisinin başlıkları arasında bulunuyor.
3 Kasım'a kadar yayımlanacak yeni kamuoyu araştırmaları, seçmenlerin ekonomi ve hayat pahalılığına ilişkin önceliklerinin seçim sürecindeki seyrinin izlenmesini sağlayacak.
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