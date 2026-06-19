ABD ordusundan Pasifik'te operasyon: 3 kişi öldürüldü
ABD ordusundan Pasifik'te operasyon: 3 kişi öldürüldü
ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu madde taşıdığını öne sürdüğü bir teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 19.06.2026 09:35
Haber Güncellenme Tarihi: 19.06.2026 09:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir tekneye operasyon düzenlendiği belirtildi.
Saldırıda teknedeki 3 kişinin öldürüldüğü ifade edilen paylaşımda, ABD askerlerinden zarar gören olmadığı kaydedildi.
Paylaşımda, saldırı anına ilişkin görüntülere de yer verildi.
ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.
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ABD ordusundan Pasifik'te operasyon: 3 kişi öldürüldü
ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu madde taşıdığını öne sürdüğü bir teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.
ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir tekneye operasyon düzenlendiği belirtildi.
Saldırıda teknedeki 3 kişinin öldürüldüğü ifade edilen paylaşımda, ABD askerlerinden zarar gören olmadığı kaydedildi.
Paylaşımda, saldırı anına ilişkin görüntülere de yer verildi.
ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.
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