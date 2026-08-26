ABD'nin cevabı İran'ı kızdırdı: Burası Normandiya değil, senaryonuzu unutmuşsunuz
ABD'nin cevabı İran'ı kızdırdı: Burası Normandiya değil, senaryonuzu unutmuşsunuz
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in İran’a yönelik yeni yaptırım kampanyasını “ekonomik D-Day” olarak nitelendirmesine sert tepki gösterdi. Galibaf, Bessent’in açıklamalarındaki çelişkiye dikkat çekerek ABD’li bakana göndermede bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 07:29
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 07:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Haberler>Dünya>ABD'nin cevabı İran'ı kızdırdı: Burası Normandiya değil, senaryonuzu unutmuşsunuzDünyaABD'nin cevabı İran'ı kızdırdı: Burası Normandiya değil, senaryonuzu unutmuşsunuzİran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ülkesine yönelik yaptırımlara ilişkin soruya verdiği cevaba tepki gösterdi. Galibaf, 'Önce ekonomik D-Day diyor, sonra ‘Neden finansal sistemi havaya uçurmak isteyeyim?' diyor. Efendim, burası Normandiya değil, bir doğaçlama gecesi ve siz de senaryonuzu unutmuşsunuz' ifadelerini kullandı.ABDULLAH POLAT26 Ağustos 2026 Çarşamba 07:26 - Güncelleme: 26 Ağustos 2026 Çarşamba 07:26ABONE OL
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in İran'ı izole etmeye yönelik kapsamlı yeni yaptırımlara ilişkin açıklamalarına alaycı ifadelerle tepki gösterdi.
Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaptırımları "ekonomik Normandiya Çıkarması (D-Day)" olarak nitelendiren Bessent'in bir basın mensubunun sorusuna verdiği cevaba değindi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent
"BURASI NORMANDİYA DEĞİL, SİZ DE SENARYONUZU UNUTMUŞSUNUZ"
Galibaf, Bessent'in bir gazetecinin "ABD, Almanya'ya bir zaman çizelgesi vermemişti. Peki neden yaptırımları bugün uygulamıyorsunuz?" sorusuna verdiği "Küresel finansal sistemi neden havaya uçurmak isteyeyim?" cevabını eleştirdi.
İran Meclis Başkanı, "Önce ekonomik D-Day diyor, sonra 'Neden finansal sistemi havaya uçurmak isteyeyim?' diyor. Efendim, burası Normandiya değil, bir doğaçlama gecesi ve siz de senaryonuzu unutmuşsunuz" ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı. Bekayi, "ABD, 'Ekonomik D-Day' diyor. Gölge gibi itaatkar görünmeyi tercih edenler de 'Her şey yolunda' diyor. Ancak bir dakika, kesinlikle durum yolunda değil. Bir zorba, her banka, şirket, liman ve hükümetin Washington'ın keyfi taleplerine uymak ya da ABD'nin misillemesiyle karşı karşıya kalmak arasında seçim yapmak zorunda olduğunu ilan ettiğinde, mesele artık yalnızca İran'dan ibaret değildir" dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
Bekayi, "Bu, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın en temel ilkeleri olan, devletlerin egemen eşitliği ve kendi geleceğini tayin hakkına saygıyı ortadan kaldırmak anlamına gelmektedir. Egemenliğine ve ulusal çıkarlarına değer veren hiçbir saygın ülke, böylesine kapsamlı bir hukuk ihlalinin ve sistematik baskının normalleştirilmesini kabul etmez" ifadelerini kullandı.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
05.00 İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman ile varılan anlaşmada Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde olduğunu belirterek, güney koridorun kapatıldığını söyledi.
02.00 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin dün düzenlediği basın toplantısına ilişkin açıklamasında, "Burası Normandiya değil, siz de senaryonuzu unutmuşsunuz" ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Washington'ın tutumuna ilişkin, "Bir zorba, her banka ve hükümetin Washington'ın taleplerine uymak ya da misillemeyle karşı karşıya kalmak arasında seçim yapmak zorunda olduğunu ilan ettiğinde, mesele artık yalnızca İran'dan ibaret değildir" dedi.
00.00 Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Tahran'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Hürmüz Boğazı'nda geçici bir koridor oluşturulmasını yakında duyurmayı ümit ettiğini belirtti.
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ABD'nin cevabı İran'ı kızdırdı: Burası Normandiya değil, senaryonuzu unutmuşsunuz
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in İran’a yönelik yeni yaptırım kampanyasını “ekonomik D-Day” olarak nitelendirmesine sert tepki gösterdi. Galibaf, Bessent’in açıklamalarındaki çelişkiye dikkat çekerek ABD’li bakana göndermede bulundu.
Haberler>Dünya>ABD'nin cevabı İran'ı kızdırdı: Burası Normandiya değil, senaryonuzu unutmuşsunuzDünyaABD'nin cevabı İran'ı kızdırdı: Burası Normandiya değil, senaryonuzu unutmuşsunuzİran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ülkesine yönelik yaptırımlara ilişkin soruya verdiği cevaba tepki gösterdi. Galibaf, 'Önce ekonomik D-Day diyor, sonra ‘Neden finansal sistemi havaya uçurmak isteyeyim?' diyor. Efendim, burası Normandiya değil, bir doğaçlama gecesi ve siz de senaryonuzu unutmuşsunuz' ifadelerini kullandı.ABDULLAH POLAT26 Ağustos 2026 Çarşamba 07:26 - Güncelleme: 26 Ağustos 2026 Çarşamba 07:26ABONE OL
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in İran'ı izole etmeye yönelik kapsamlı yeni yaptırımlara ilişkin açıklamalarına alaycı ifadelerle tepki gösterdi.
Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaptırımları "ekonomik Normandiya Çıkarması (D-Day)" olarak nitelendiren Bessent'in bir basın mensubunun sorusuna verdiği cevaba değindi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent
"BURASI NORMANDİYA DEĞİL, SİZ DE SENARYONUZU UNUTMUŞSUNUZ"
Galibaf, Bessent'in bir gazetecinin "ABD, Almanya'ya bir zaman çizelgesi vermemişti. Peki neden yaptırımları bugün uygulamıyorsunuz?" sorusuna verdiği "Küresel finansal sistemi neden havaya uçurmak isteyeyim?" cevabını eleştirdi.
İran Meclis Başkanı, "Önce ekonomik D-Day diyor, sonra 'Neden finansal sistemi havaya uçurmak isteyeyim?' diyor. Efendim, burası Normandiya değil, bir doğaçlama gecesi ve siz de senaryonuzu unutmuşsunuz" ifadelerini kullandı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf
BEKAYİ: MESELE ARTIK YALNIZCA İRAN'DAN İBARET DEĞİL
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı. Bekayi, "ABD, 'Ekonomik D-Day' diyor. Gölge gibi itaatkar görünmeyi tercih edenler de 'Her şey yolunda' diyor. Ancak bir dakika, kesinlikle durum yolunda değil. Bir zorba, her banka, şirket, liman ve hükümetin Washington'ın keyfi taleplerine uymak ya da ABD'nin misillemesiyle karşı karşıya kalmak arasında seçim yapmak zorunda olduğunu ilan ettiğinde, mesele artık yalnızca İran'dan ibaret değildir" dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
Bekayi, "Bu, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın en temel ilkeleri olan, devletlerin egemen eşitliği ve kendi geleceğini tayin hakkına saygıyı ortadan kaldırmak anlamına gelmektedir. Egemenliğine ve ulusal çıkarlarına değer veren hiçbir saygın ülke, böylesine kapsamlı bir hukuk ihlalinin ve sistematik baskının normalleştirilmesini kabul etmez" ifadelerini kullandı.
05.00 İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman ile varılan anlaşmada Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde olduğunu belirterek, güney koridorun kapatıldığını söyledi.
02.00 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin dün düzenlediği basın toplantısına ilişkin açıklamasında, "Burası Normandiya değil, siz de senaryonuzu unutmuşsunuz" ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Washington'ın tutumuna ilişkin, "Bir zorba, her banka ve hükümetin Washington'ın taleplerine uymak ya da misillemeyle karşı karşıya kalmak arasında seçim yapmak zorunda olduğunu ilan ettiğinde, mesele artık yalnızca İran'dan ibaret değildir" dedi.
00.00 Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Tahran'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Hürmüz Boğazı'nda geçici bir koridor oluşturulmasını yakında duyurmayı ümit ettiğini belirtti.
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