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  • ABD'li siyasetçiden Gazze çıkışı! ''İsrail'e silah ambargosu uygulansın'' çağrısı

ABD'li siyasetçiden Gazze çıkışı! ''İsrail'e silah ambargosu uygulansın'' çağrısı

Filistin kökenli ABD Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının 1000. gününde ABD hükümetine sert bir çağrıda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin desteğiyle bölgedeki katliamların sürdüğünü belirten Tlaib, derhal kapsamlı bir silah ambargosu uygulanması ve sorumluların adalete teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 09:50
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 09:50
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD'li siyasetçiden Gazze çıkışı! ''İsrail'e silah ambargosu uygulansın'' çağrısı

Tlaib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bugün, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın başlamasının 1000. günü." ifadesini kullandı.

Paylaşımında Tlaib, "Bugüne kadar, hükümetimizin tam desteğiyle Filistinliler bu apartheid rejimi tarafından katledilmeyi sürdürdü. Şu an tam bir silah ambargosuna ve failleri adalete teslim etmeye ihtiyacımız var. Özgür Filistin." mesajını verdi.

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