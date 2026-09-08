ABD-Kanada ticaret savaşında yeni perde! Misilleme tarifeleri yürürlüğe girdi
ABD-Kanada ticaret savaşında yeni perde! Misilleme tarifeleri yürürlüğe girdi
Kanada yönetiminin, ABD'nin yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada ürünlerine uyguladığı yüzde 50'lik tarifelere karşılık açıkladığı misilleme tarifeleri yürürlüğe girdi.
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 10:04
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 10:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, ABD ile Kanada arasındaki ticaret geriliminin ardından Washington'ın getirdiği tarifelere karşılık Kanada da çeşitli ABD ürünlerine gümrük vergisi uygulamaya başladı.
MİSİLLEME TARİFELERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Giyim, peynir, metal parçaları ve ahşap ürünler dahil ABD'nin 20 milyar dolar değerindeki ürünlerine yönelik uygulanan misilleme tarifeleri, bugün yürürlüğe girdi.
ABD yönetimi, 21 Temmuz'da Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek, bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.
Kanada da 25 Ağustos'ta ABD'nin yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada malına getirdiği yüzde 50'lik tarifelere cevap olarak, 8 Eylül'den itibaren ilgili ABD oranlarıyla eşleşecek şekilde, yüzde 15, 25 veya 50 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
ABD-Kanada ticaret savaşında yeni perde! Misilleme tarifeleri yürürlüğe girdi
Kanada yönetiminin, ABD'nin yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada ürünlerine uyguladığı yüzde 50'lik tarifelere karşılık açıkladığı misilleme tarifeleri yürürlüğe girdi.
New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, ABD ile Kanada arasındaki ticaret geriliminin ardından Washington'ın getirdiği tarifelere karşılık Kanada da çeşitli ABD ürünlerine gümrük vergisi uygulamaya başladı.
MİSİLLEME TARİFELERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Giyim, peynir, metal parçaları ve ahşap ürünler dahil ABD'nin 20 milyar dolar değerindeki ürünlerine yönelik uygulanan misilleme tarifeleri, bugün yürürlüğe girdi.
ABD yönetimi, 21 Temmuz'da Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek, bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.
Kanada da 25 Ağustos'ta ABD'nin yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada malına getirdiği yüzde 50'lik tarifelere cevap olarak, 8 Eylül'den itibaren ilgili ABD oranlarıyla eşleşecek şekilde, yüzde 15, 25 veya 50 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.
Çok Okunanlar