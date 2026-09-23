ABD-İran savaşı sona erecek mi? Tahran: Taleplerimiz BM'de iletildi
ABD-İran savaşı sona erecek mi? Tahran: Taleplerimiz BM'de iletildi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ABD ile kurulan temasların Katar aracılığıyla gerçekleştiğini belirterek, 'Bu etkileşim; tüm cephelerde savaşın sona ermesi, ABD'nin saldırgan eylemlerinin, deniz ablukasının ve ekonomik savaşının durdurulması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması dahil şartlarımızın iletilmesi amacıyla sağlandı' açıklamasında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 23.09.2026 08:15
Haber Güncellenme Tarihi: 23.09.2026 08:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran cephesinden BM Genel Kurulu marjında ABD ile kurulan temaslara ilişkin resmi açıklama geldi.
İran kamu yayıncısı IRNA'ya konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, temasların Katar aracılığıyla gerçekleştiğini belirterek, "Bu etkileşim, tüm cephelerde savaşın sona ermesi, ABD'nin saldırgan eylemlerinin, deniz ablukasının ve ekonomik savaşının durdurulması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması dahil şartlarımızın iletilmesi amacıyla sağlandı" dedi.
Bekayi, "Bu zaten yeni bir konu değildi. Geçtiğimiz hafta içinde İran'ın Hürmüz Boğazı, bölge güvenliği ve diplomasi şartları ile ilgili tutum ve görüşleri dile getirilmişti. Şimdi ise İran heyetinin New York'taki varlığı fırsat bilinerek, bu hususların Amerikan tarafına bir kez daha açık bir şekilde aktarılması sağlandı" ifadelerini kullandı.
ABD VE İRAN HEYETLERİ BM GENEL KURULU MARJINDA TEMASLARDA BULUNMUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner BM Genel Kurulu marjında İran heyeti ile temaslarda bulunmuştu. Witkoff, temasların doğrudan değil, aracılar vasıtasıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Arabulucular gün boyunca iki taraf arasında mekik dokuyarak yapıcı ve umut verici sonuçlar doğurmasını umduğumuz bir görüşme turunu başarıyla tamamladılar. Arabulucular çalışmalarına devam edecek" açıklamasında bulunmuştu.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
07.42 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ABD ile kurulan temasların Katar aracılığıyla gerçekleştiğini belirterek, "Bu etkileşim; tüm cephelerde savaşın sona ermesi, ABD'nin saldırgan eylemlerinin, deniz ablukasının ve ekonomik savaşının durdurulması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması dahil şartlarımızın iletilmesi amacıyla sağlandı" açıklamasında bulundu.
07.40 ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, BM Genel Kurulu marjında İran heyeti ile yapılan uzun soluklu görüşmelerin arabulucular aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Arabulucular gün boyunca iki taraf arasında mekik dokuyarak yapıcı ve umut verici sonuçlar doğurmasını umduğumuz bir görüşme turunu başarıyla tamamladılar. Arabulucular çalışmalarına devam edecek" açıklamasında bulundu.
00.57 İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
ABD-İran savaşı sona erecek mi? Tahran: Taleplerimiz BM'de iletildi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ABD ile kurulan temasların Katar aracılığıyla gerçekleştiğini belirterek, 'Bu etkileşim; tüm cephelerde savaşın sona ermesi, ABD'nin saldırgan eylemlerinin, deniz ablukasının ve ekonomik savaşının durdurulması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması dahil şartlarımızın iletilmesi amacıyla sağlandı' açıklamasında bulundu.
İran cephesinden BM Genel Kurulu marjında ABD ile kurulan temaslara ilişkin resmi açıklama geldi.
İran kamu yayıncısı IRNA'ya konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, temasların Katar aracılığıyla gerçekleştiğini belirterek, "Bu etkileşim, tüm cephelerde savaşın sona ermesi, ABD'nin saldırgan eylemlerinin, deniz ablukasının ve ekonomik savaşının durdurulması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması dahil şartlarımızın iletilmesi amacıyla sağlandı" dedi.
Bekayi, "Bu zaten yeni bir konu değildi. Geçtiğimiz hafta içinde İran'ın Hürmüz Boğazı, bölge güvenliği ve diplomasi şartları ile ilgili tutum ve görüşleri dile getirilmişti. Şimdi ise İran heyetinin New York'taki varlığı fırsat bilinerek, bu hususların Amerikan tarafına bir kez daha açık bir şekilde aktarılması sağlandı" ifadelerini kullandı.
ABD VE İRAN HEYETLERİ BM GENEL KURULU MARJINDA TEMASLARDA BULUNMUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner BM Genel Kurulu marjında İran heyeti ile temaslarda bulunmuştu. Witkoff, temasların doğrudan değil, aracılar vasıtasıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Arabulucular gün boyunca iki taraf arasında mekik dokuyarak yapıcı ve umut verici sonuçlar doğurmasını umduğumuz bir görüşme turunu başarıyla tamamladılar. Arabulucular çalışmalarına devam edecek" açıklamasında bulunmuştu.
07.42 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ABD ile kurulan temasların Katar aracılığıyla gerçekleştiğini belirterek, "Bu etkileşim; tüm cephelerde savaşın sona ermesi, ABD'nin saldırgan eylemlerinin, deniz ablukasının ve ekonomik savaşının durdurulması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması dahil şartlarımızın iletilmesi amacıyla sağlandı" açıklamasında bulundu.
07.40 ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, BM Genel Kurulu marjında İran heyeti ile yapılan uzun soluklu görüşmelerin arabulucular aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Arabulucular gün boyunca iki taraf arasında mekik dokuyarak yapıcı ve umut verici sonuçlar doğurmasını umduğumuz bir görüşme turunu başarıyla tamamladılar. Arabulucular çalışmalarına devam edecek" açıklamasında bulundu.
00.57 İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirildi.
Çok Okunanlar