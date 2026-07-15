İran'ın Ahvaz ve Çabahar kentlerinde patlama sesleri duyuldu. ABD ordusu, gün içerisinde ikinci kez İran'a yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, operasyonların Hürmüz Boğazı'nda gemileri hedef alan İran'ın askeri kapasitesine yönelik olduğu belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 15.07.2026 22:57
Haber Güncellenme Tarihi: 15.07.2026 23:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada, gün içinde İran'a yönelik ikinci saldırının gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, operasyonların Hürmüz Boğazı'nda gemileri hedef alan İran'ın askeri kapasitesini hedef aldığı ifade edildi.
Ahvaz ve Çabahar'da patlama sesleri
İran'ın Ahvaz ve Çabahar kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Patlamaların nedenine ve olası hasara ilişkin İranlı yetkililerden henüz resmî bir açıklama yapılmadı.
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ABD İran'a gün içinde ikinci saldırıyı düzenledi
İran'ın Ahvaz ve Çabahar kentlerinde patlama sesleri duyuldu. ABD ordusu, gün içerisinde ikinci kez İran'a yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, operasyonların Hürmüz Boğazı'nda gemileri hedef alan İran'ın askeri kapasitesine yönelik olduğu belirtildi.
ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada, gün içinde İran'a yönelik ikinci saldırının gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, operasyonların Hürmüz Boğazı'nda gemileri hedef alan İran'ın askeri kapasitesini hedef aldığı ifade edildi.
Ahvaz ve Çabahar'da patlama sesleri
İran'ın Ahvaz ve Çabahar kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Patlamaların nedenine ve olası hasara ilişkin İranlı yetkililerden henüz resmî bir açıklama yapılmadı.
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