ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası! Trump tehdit etti: 20 misliyle vuracağız
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası! Trump tehdit etti: 20 misliyle vuracağız
ABD ordusu İran'a saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı. İran medyası, ülkenin birçok kentinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. İran ordusu da Kuveyt ile Bahreyn'deki bazı noktalara füze ve dronlarla saldırarak misilleme yaptı. NATO Zirvesi dönüşü uçakta konuşan ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik son ABD saldırılarına değinerek, 'Onları çok sert vurduk. 1'e 20 oranında vurduk diyebilirim. Bize her vurduklarında, biz onlara 20 misliyle vuracağız' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 09.07.2026 07:24
Haber Güncellenme Tarihi: 09.07.2026 07:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD ordusu, İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlemeye başladıklarını bildirdi. CENTCOM, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'ın "Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etme kapasitesinin azaltılması" amacıyla ülkeye yönelik ilave saldırılar başlatıldığını açıkladı.
Açıklamada ayrıca, ABD'nin hayati öneme sahip uluslararası su yolunda serbestçe seyreden uluslararası ticaret gemilerine yönelik son dönemdeki "haksız saldırılar" nedeniyle İran'ı sorumlu tuttuğunun belirtildi.
İran basını ise Buşehr, Bender Abbas ve Sirik kentlerinin yakınları başta olmak üzere ülkenin güney kesimlerindeki çeşitli bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Yerel kaynaklar, Bender Abbas'ta 8 ayrı patlama sesi duyulduğunu kaydetti.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, saldırılar nedeniyle İran'ın Çabahar kentinde elektriklerin kesildiğini açıkladı.
İRAN FÜZE VE DRONLARLA KARŞILIK VERDİ
İran ise saldırılara, sabaha karşı Körfez ülkelerindeki Amerikan yerleşkelerini hedef alarak yanıt verdi.
Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu. Kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor." ifadesine yer verildi. Açıklamada, saldırının kaynağına ilişkin bilgiye yer verilmezken, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı belirtildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı da halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı; halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.
TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da yapılan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildenhall Hava Üssü'nde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İran'a yönelik son ABD saldırılarına değinen Trump, "Onları çok sert vurduk. 1'e 20 oranında vurduk diyebilirim. Bize her vurduklarında, biz onlara 20 misliyle vuracağız" ifadelerini kullandı. Son saldırıların İran'ın 3 ticari gemiyi hedef almasına yönelik misilleme olduğunu hatırlatan Trump, "Tam kapsamlı bir askeri çatışmaya mı dönülüyor?" yönündeki soruya "Gerçekten bilmiyorum. Çatışma olursa çok hızlı bir şekilde kazanırız. Bu da meselenin başka bir boyutu. Kazanabileceğimiz birçok yol var, ama askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şeyleri kaldı" yanıtını verdi.
"BİR NEVİ ÇILDIRMIŞ DURUMDALAR"
İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini iddia eden Trump, "Kısa bir süre önce aradılar. Anlaşma yapmayı çok ama çok istiyorlar. Ancak anlaşma yapmaya layık olup olmadıklarını bilmiyorum. Anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu zaten" ifadelerini kullandı. Trump, "Eğer anlaşma yapmak istiyorlarsa, sizce neden ticari gemilere saldırdılar?" sorusu üzerine, "Çünkü dürüst olmak gerekirse biraz deliler. Bir nevi çıldırmış durumdalar. Biraz kontrolden çıkmışlar ama yine de anlaşma yapmayı çok fena istiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
05.45 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin saldırılarına karşılık verileceğini belirterek, "Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılır" dedi.
05.27 Katar'da güvenlik tehdidinin sona erdiği ve ülkede durumun normale döndüğü bildirildi.
05.23 Kuveyt ve Bahreyn, yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradıklarını açıkladı.
05.19 NATO Zirvesi dönüşü uçakta konuşan ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik son ABD saldırılarına değinerek, "Onları çok sert vurduk. 1'e 20 oranında vurduk diyebilirim. Bize her vurduklarında, biz onlara 20 misliyle vuracağız" ifadelerini kullandı.
05.11 Bahreyn İçişleri Bakanlığı, "saldırı olasılığı nedeniyle" ülkede bir kez daha sirenlerin çaldığını duyurarak, halka güvenli yerlere sığınmaları çağrısında bulundu.
04.17 Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli bölgelere yönelmeleri çağrısında bulundu.
04.01 Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu.
03.19 İran, ABD'nin saldırılarının "Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve İslamabad Mutabakat Zaptı'nın açık bir ihlali olduğunu" BM'ye bildirdi.
03.10 İran basını, ABD'nin ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletinde bir demir yolu köprüsünü hedef aldığını duyurdu.
03.07 ABD'li bir üst düzey yetkili, İran ile varılan ateşkesin "en azından şimdilik" sona erdiğini söyledi.
02.08 İsrail'in, ABD'nin çarşamba gecesi İran'a yönelik gerçekleştirdiği geniş kapsamlı hava saldırılarının ardından, Tahran veya Lübnan'dan gelebilecek olası bir misillemeye karşı hazırlıklarını artırdığı belirtildi.
01.58 ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef almayı bırakma uyarısı yaparak "Eğer bu olay tekrarlanırsa, durum çok daha kötüye gidecek" açıklamasında bulundu.
00.55 Buşehr Vali Yardımcısı İhsan Cihaniyan, ABD'nin saldırıları sonucu kentin güneyinde bulunan askeri üsse 2 füzenin isabet ettiğini bildirdi.
00.30 İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, ABD'nin ülkeye saldırılarına ilişkin, "Saldırgan düşman ve işbirlikçileri şiddetle cezalandırılacak." ifadesini kullandı.
00.21 İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin İran'ın güneyine yönelik saldırıları hakkında, "ABD'liler, onlara ezici bir karşılık vereceğimizi bilmeli." dedi.
00.03 İran basını, ABD'nin saldırılarında ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentindeki bir hastanenin de vurulduğunu duyurdu.
00.00 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'a yönelik ilave saldırılar başlatıldığını açıkladı. İran basını Buşehr, Bender Abbas ve Sirik kentleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
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ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası! Trump tehdit etti: 20 misliyle vuracağız
ABD ordusu İran'a saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı. İran medyası, ülkenin birçok kentinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. İran ordusu da Kuveyt ile Bahreyn'deki bazı noktalara füze ve dronlarla saldırarak misilleme yaptı. NATO Zirvesi dönüşü uçakta konuşan ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik son ABD saldırılarına değinerek, 'Onları çok sert vurduk. 1'e 20 oranında vurduk diyebilirim. Bize her vurduklarında, biz onlara 20 misliyle vuracağız' ifadelerini kullandı.
ABD ordusu, İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlemeye başladıklarını bildirdi. CENTCOM, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'ın "Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etme kapasitesinin azaltılması" amacıyla ülkeye yönelik ilave saldırılar başlatıldığını açıkladı.
Açıklamada ayrıca, ABD'nin hayati öneme sahip uluslararası su yolunda serbestçe seyreden uluslararası ticaret gemilerine yönelik son dönemdeki "haksız saldırılar" nedeniyle İran'ı sorumlu tuttuğunun belirtildi.
İran basını ise Buşehr, Bender Abbas ve Sirik kentlerinin yakınları başta olmak üzere ülkenin güney kesimlerindeki çeşitli bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Yerel kaynaklar, Bender Abbas'ta 8 ayrı patlama sesi duyulduğunu kaydetti.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, saldırılar nedeniyle İran'ın Çabahar kentinde elektriklerin kesildiğini açıkladı.
İRAN FÜZE VE DRONLARLA KARŞILIK VERDİ
İran ise saldırılara, sabaha karşı Körfez ülkelerindeki Amerikan yerleşkelerini hedef alarak yanıt verdi.
Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu. Kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor." ifadesine yer verildi. Açıklamada, saldırının kaynağına ilişkin bilgiye yer verilmezken, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı belirtildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı da halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı; halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.
TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da yapılan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildenhall Hava Üssü'nde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İran'a yönelik son ABD saldırılarına değinen Trump, "Onları çok sert vurduk. 1'e 20 oranında vurduk diyebilirim. Bize her vurduklarında, biz onlara 20 misliyle vuracağız" ifadelerini kullandı. Son saldırıların İran'ın 3 ticari gemiyi hedef almasına yönelik misilleme olduğunu hatırlatan Trump, "Tam kapsamlı bir askeri çatışmaya mı dönülüyor?" yönündeki soruya "Gerçekten bilmiyorum. Çatışma olursa çok hızlı bir şekilde kazanırız. Bu da meselenin başka bir boyutu. Kazanabileceğimiz birçok yol var, ama askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şeyleri kaldı" yanıtını verdi.
"BİR NEVİ ÇILDIRMIŞ DURUMDALAR"
İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini iddia eden Trump, "Kısa bir süre önce aradılar. Anlaşma yapmayı çok ama çok istiyorlar. Ancak anlaşma yapmaya layık olup olmadıklarını bilmiyorum. Anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu zaten" ifadelerini kullandı. Trump, "Eğer anlaşma yapmak istiyorlarsa, sizce neden ticari gemilere saldırdılar?" sorusu üzerine, "Çünkü dürüst olmak gerekirse biraz deliler. Bir nevi çıldırmış durumdalar. Biraz kontrolden çıkmışlar ama yine de anlaşma yapmayı çok fena istiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
05.45 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin saldırılarına karşılık verileceğini belirterek, "Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılır" dedi.
05.27 Katar'da güvenlik tehdidinin sona erdiği ve ülkede durumun normale döndüğü bildirildi.
05.23 Kuveyt ve Bahreyn, yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradıklarını açıkladı.
05.19 NATO Zirvesi dönüşü uçakta konuşan ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik son ABD saldırılarına değinerek, "Onları çok sert vurduk. 1'e 20 oranında vurduk diyebilirim. Bize her vurduklarında, biz onlara 20 misliyle vuracağız" ifadelerini kullandı.
05.11 Bahreyn İçişleri Bakanlığı, "saldırı olasılığı nedeniyle" ülkede bir kez daha sirenlerin çaldığını duyurarak, halka güvenli yerlere sığınmaları çağrısında bulundu.
04.17 Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli bölgelere yönelmeleri çağrısında bulundu.
04.01 Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu.
03.19 İran, ABD'nin saldırılarının "Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve İslamabad Mutabakat Zaptı'nın açık bir ihlali olduğunu" BM'ye bildirdi.
03.10 İran basını, ABD'nin ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletinde bir demir yolu köprüsünü hedef aldığını duyurdu.
03.07 ABD'li bir üst düzey yetkili, İran ile varılan ateşkesin "en azından şimdilik" sona erdiğini söyledi.
02.08 İsrail'in, ABD'nin çarşamba gecesi İran'a yönelik gerçekleştirdiği geniş kapsamlı hava saldırılarının ardından, Tahran veya Lübnan'dan gelebilecek olası bir misillemeye karşı hazırlıklarını artırdığı belirtildi.
01.58 ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef almayı bırakma uyarısı yaparak "Eğer bu olay tekrarlanırsa, durum çok daha kötüye gidecek" açıklamasında bulundu.
00.55 Buşehr Vali Yardımcısı İhsan Cihaniyan, ABD'nin saldırıları sonucu kentin güneyinde bulunan askeri üsse 2 füzenin isabet ettiğini bildirdi.
00.30 İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, ABD'nin ülkeye saldırılarına ilişkin, "Saldırgan düşman ve işbirlikçileri şiddetle cezalandırılacak." ifadesini kullandı.
00.21 İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin İran'ın güneyine yönelik saldırıları hakkında, "ABD'liler, onlara ezici bir karşılık vereceğimizi bilmeli." dedi.
00.03 İran basını, ABD'nin saldırılarında ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentindeki bir hastanenin de vurulduğunu duyurdu.
00.00 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'a yönelik ilave saldırılar başlatıldığını açıkladı. İran basını Buşehr, Bender Abbas ve Sirik kentleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
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