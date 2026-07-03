ABD'den İran'a uyarı: İsrail suikast düzenleyecek

ABD yönetiminin, İran ile yürütülen diplomatik müzakereleri tehlikeye atmasını önlemek için İsrail'in İranlı üst düzey yetkililere yönelik suikast planları konusunda Tahran'ı dolaylı kanallardan uyardığı öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 07:57
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 07:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Amerikan Washington Post gazetesinin, yüksek düzeyli muvazzaf ve eski ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump yönetimi, İran'daki savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası deniz trafiğine açılmasına yönelik diplomatik girişimlerini sürdürürken, İsrail'in İran'ın baş müzakerecilerini hedef almasından endişelendi.
Haberde, ABD yönetiminin özellikle İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a yönelik olası suikast planlarına şiddetle karşı çıktığı, bu nedenle ilkbahar aylarında aracılar üzerinden Tahran'a İsrail'in niyetleri konusunda uyarı ilettiği iddia edildi.
Kimliğinin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir ABD'li yetkili, "Bu kişileri öldürürseniz, pragmatistleri de ortadan kaldırmış olursunuz." ifadelerini kullandı.
Habere göre, Trump yönetiminin savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik seçenekleri değerlendirmeye başladığı mart ayından itibaren ABD'li yetkililer, İsrailli muhataplarına İran'ın siyasi liderliğine yönelik suikastların sürdürülmemesi yönünde mesaj verdi.
Analistler ise Washington'un İran'a doğrudan uyarı gönderme ihtiyacı hissetmesinin, ABD ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarını ve Trump yönetiminin İsrail hükümeti üzerindeki sınırlı etkisini ortaya koyduğunu değerlendiriyor.
Eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aaron David Miller, bunun ABD ile İsrail'in savaş hedeflerinin farklılaştığını gösterdiğini belirterek, İsrail Başbakanı'nın, ABD'nin yürütebileceği herhangi bir müzakere sürecini sekteye uğratma konusunda kararlı göründüğünü söyledi.
Beyaz Saray'dan bir ABD'li yetkili ise gazeteye "Başkan, barış sürecinin işlemesini istiyor." açıklamasını yaptı.
ABD'nin İsrail'in suikast planlarına ilişkin endişelerini daha önce bir diğer Amerikan gazetesi olan New York Times da gündeme getirmişti.
Washington Post'un haberine göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının başlamasının ardından İsrail çok sayıda İranlı siyasi ve askeri yetkiliyi hedef alırken, ABD ordusu ise İran'ın deniz ve füze kapasitesini zayıflatmaya odaklandı.
Haberde, iki ülkenin başlangıçta İran'da rejim değişikliği hedefini paylaştığı ancak ABD'li yetkililerin Tahran'daki siyasi ve askeri yapının iktidarını koruyacağı değerlendirmesinin ardından tarafların hedeflerinin ayrıştığı öne sürüldü.
İddiaya göre, İsrail'in mart ayı ortasında İran'ın üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi Ali Laricani'yi öldürmesi, Washington ile Tel Aviv arasındaki görüş ayrılıklarını daha da derinleştirdi.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
05.59 ABD yönetiminin, İran ile yürütülen diplomatik müzakereleri tehlikeye atmasını önlemek için İsrail'in İranlı üst düzey yetkililere yönelik suikast planları konusunda Tahran'ı dolaylı kanallardan uyardığı öne sürüldü.
04.48 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ordusu öncülüğünde 12 ülkenin katılımıyla Bahreyn'de düzenlenen bölgesel güvenlik toplantısına tepki göstererek, "Bölgemizde barış ancak hiçbir dış müdahale olmaksızın, kapsamlı ve kapsayıcı olduğunda sürdürülebilir" açıklamasında bulundu.
02.50 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin bölgedeki çatışmalara "barışçıl ve kapsamlı bir çözüm" getirmesi temennisinde bulundu.
02.14 ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafıyla görüşmelere ilişkin, "Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler." dedi.
00.46 ABD yönetiminin, İran ile müzakereler sırasında İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast düzenlemeyi planladığına kanaat getirdiği ileri sürüldü.
ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİNİN SONRAKİ TURU 18 TEMMUZ
ABD-İran görüşmelerinin bir sonraki turunun 18 Temmuz'da gerçekleştirileceği açıklandı.
ABD-İran görüşmelerinin bir sonraki turunun tarihi belli oldu. ABD-İran görüşmelerinin yeni turunun 18 Temmuz'da gerçekleştirileceği açıklandı. Tahran ve Washington yönetimlerinin temsilcilerinin katılacağı görüşmelerin lokasyonuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
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ABD'den İran'a uyarı: İsrail suikast düzenleyecek
ABD yönetiminin, İran ile yürütülen diplomatik müzakereleri tehlikeye atmasını önlemek için İsrail'in İranlı üst düzey yetkililere yönelik suikast planları konusunda Tahran'ı dolaylı kanallardan uyardığı öne sürüldü.
Amerikan Washington Post gazetesinin, yüksek düzeyli muvazzaf ve eski ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump yönetimi, İran'daki savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası deniz trafiğine açılmasına yönelik diplomatik girişimlerini sürdürürken, İsrail'in İran'ın baş müzakerecilerini hedef almasından endişelendi.
Haberde, ABD yönetiminin özellikle İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a yönelik olası suikast planlarına şiddetle karşı çıktığı, bu nedenle ilkbahar aylarında aracılar üzerinden Tahran'a İsrail'in niyetleri konusunda uyarı ilettiği iddia edildi.
Kimliğinin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir ABD'li yetkili, "Bu kişileri öldürürseniz, pragmatistleri de ortadan kaldırmış olursunuz." ifadelerini kullandı.
Habere göre, Trump yönetiminin savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik seçenekleri değerlendirmeye başladığı mart ayından itibaren ABD'li yetkililer, İsrailli muhataplarına İran'ın siyasi liderliğine yönelik suikastların sürdürülmemesi yönünde mesaj verdi.
Analistler ise Washington'un İran'a doğrudan uyarı gönderme ihtiyacı hissetmesinin, ABD ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarını ve Trump yönetiminin İsrail hükümeti üzerindeki sınırlı etkisini ortaya koyduğunu değerlendiriyor.
Eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aaron David Miller, bunun ABD ile İsrail'in savaş hedeflerinin farklılaştığını gösterdiğini belirterek, İsrail Başbakanı'nın, ABD'nin yürütebileceği herhangi bir müzakere sürecini sekteye uğratma konusunda kararlı göründüğünü söyledi.
Beyaz Saray'dan bir ABD'li yetkili ise gazeteye "Başkan, barış sürecinin işlemesini istiyor." açıklamasını yaptı.
ABD'nin İsrail'in suikast planlarına ilişkin endişelerini daha önce bir diğer Amerikan gazetesi olan New York Times da gündeme getirmişti.
Washington Post'un haberine göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının başlamasının ardından İsrail çok sayıda İranlı siyasi ve askeri yetkiliyi hedef alırken, ABD ordusu ise İran'ın deniz ve füze kapasitesini zayıflatmaya odaklandı.
Haberde, iki ülkenin başlangıçta İran'da rejim değişikliği hedefini paylaştığı ancak ABD'li yetkililerin Tahran'daki siyasi ve askeri yapının iktidarını koruyacağı değerlendirmesinin ardından tarafların hedeflerinin ayrıştığı öne sürüldü.
İddiaya göre, İsrail'in mart ayı ortasında İran'ın üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi Ali Laricani'yi öldürmesi, Washington ile Tel Aviv arasındaki görüş ayrılıklarını daha da derinleştirdi.
05.59 ABD yönetiminin, İran ile yürütülen diplomatik müzakereleri tehlikeye atmasını önlemek için İsrail'in İranlı üst düzey yetkililere yönelik suikast planları konusunda Tahran'ı dolaylı kanallardan uyardığı öne sürüldü.
04.48 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ordusu öncülüğünde 12 ülkenin katılımıyla Bahreyn'de düzenlenen bölgesel güvenlik toplantısına tepki göstererek, "Bölgemizde barış ancak hiçbir dış müdahale olmaksızın, kapsamlı ve kapsayıcı olduğunda sürdürülebilir" açıklamasında bulundu.
02.50 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin bölgedeki çatışmalara "barışçıl ve kapsamlı bir çözüm" getirmesi temennisinde bulundu.
02.14 ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafıyla görüşmelere ilişkin, "Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler." dedi.
00.46 ABD yönetiminin, İran ile müzakereler sırasında İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast düzenlemeyi planladığına kanaat getirdiği ileri sürüldü.
ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİNİN SONRAKİ TURU 18 TEMMUZ
ABD-İran görüşmelerinin bir sonraki turunun 18 Temmuz'da gerçekleştirileceği açıklandı.
ABD-İran görüşmelerinin bir sonraki turunun tarihi belli oldu. ABD-İran görüşmelerinin yeni turunun 18 Temmuz'da gerçekleştirileceği açıklandı. Tahran ve Washington yönetimlerinin temsilcilerinin katılacağı görüşmelerin lokasyonuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
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