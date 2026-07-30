ABD'den İran'a 2 saat süren misilleme saldırısı

ABD ordusu, İran'daki askeri hedeflere yönelik misilleme operasyonunun yaklaşık 2 saatte tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, Devrim Muhafızları'na ait komuta merkezleri, füze ve İHA üsleri ile savunma tesisleri dahil onlarca hedefin vurulduğu belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 08:16
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 08:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD ordusu, İran'daki askeri hedeflere yönelik son saldırı dalgasının 2 saatte tamamlandığını duyurdu.
ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, son dalganın İran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerine yönelik önlenen füze saldırısı girişimine karşı bir misilleme olduğu vurgulanarak, "ABD güçleri, komuta merkezleri, füze ve insansız hava aracı (İHA) üsleri, kıyı gözetleme karakolları ve savunma tesisleri ile deniz gücü unsurları dahil onlarca İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) hedefini vurdu" denildi.
Misillemelerin aynı zamanda İran ve vekillerinin ABD kuvvetleri, ticari gemiler ve komşu Körfez ülkeleri için oluşturduğu tehditleri daha da azaltmayı amaçladığı vurgulandı. Orta Doğu'da konuşlu bulunan 50 bini aşkın ABD askerinin teyakkuzda olmayı sürdürdüğü ifade edildi.
ABD, İRAN'A MİSİLLEME SALDIRILARI BAŞLATMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırı girişimini gerekçe göstererek "İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız, çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler, hepsini engelledik" açıklamasında bulunmuştu.
Gelişmenin ardından CENTCOM, İran'daki askeri hedeflere yönelik yeni misilleme saldırılarının başlatıldığını duyurmuştu.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
08.04 ABD ordusu, İran'daki askeri hedeflere yönelik son misilleme saldırılarının 2 saatte tamamlandığını duyurarak, "ABD güçleri, komuta merkezleri, füze ve insansız hava aracı üsleri, kıyı gözetleme karakolları ve savunma tesisleri ile deniz gücü unsurları dahil onlarca İran Devrimi Muhafızları Ordusu hedefini vurdu" açıklamasında bulundu.
04.56 ABD ordusu, İran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerini hedef almasına misilleme olarak İran'a karşı yeni hava saldırılarının başlatıldığını açıkladı.
04.16 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'daki askeri hedeflere yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından İran'ın güneyindeki farklı bölgelerde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
03.42 ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD'nin İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını bildirdi.
03.39 İran basını: ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından ülkenin farklı bölgelerinde patlama sesleri duyuldu.
01.00 Kuveyt, Bahreyn, Katar, Yemen, Mısır, Fas ve Moritanya, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alan saldırıları kınayarak Riyad yönetimine tam destek verdiklerini bildirdi.
00.00 ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden askeri ve diplomatik gerginliğe ilişkin, "İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler, hepsini engelledik. Bunun geleceğini biliyorlar. Bizden bunu yapmamamızı istiyorlar. Onlara çok sert bir darbe indireceğiz" dedi.
- İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN 12 GÜN SAVAŞI
İsrail, 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.
İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.
İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.
- ABD-İRAN 40 GÜN SAVAŞI
İran ile ABD arasında 18 Haziran 2026'da başlayan çatışmalar, ABD'nin İran'daki hedeflere yönelik hava saldırıları ve İran'ın buna füze ile insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla karşılık vermesiyle geniş çaplı bir savaşa dönüştü.
Savaş süresince Hürmüz Boğazı çevresinde güvenlik krizi yaşandı. Diplomatik girişimler sonucunda taraflar çatışmaları 27 Temmuz'da durdurdu.
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ABD'den İran'a 2 saat süren misilleme saldırısı
ABD ordusu, İran'daki askeri hedeflere yönelik misilleme operasyonunun yaklaşık 2 saatte tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, Devrim Muhafızları'na ait komuta merkezleri, füze ve İHA üsleri ile savunma tesisleri dahil onlarca hedefin vurulduğu belirtildi.
ABD ordusu, İran'daki askeri hedeflere yönelik son saldırı dalgasının 2 saatte tamamlandığını duyurdu.
ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, son dalganın İran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerine yönelik önlenen füze saldırısı girişimine karşı bir misilleme olduğu vurgulanarak, "ABD güçleri, komuta merkezleri, füze ve insansız hava aracı (İHA) üsleri, kıyı gözetleme karakolları ve savunma tesisleri ile deniz gücü unsurları dahil onlarca İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) hedefini vurdu" denildi.
Misillemelerin aynı zamanda İran ve vekillerinin ABD kuvvetleri, ticari gemiler ve komşu Körfez ülkeleri için oluşturduğu tehditleri daha da azaltmayı amaçladığı vurgulandı. Orta Doğu'da konuşlu bulunan 50 bini aşkın ABD askerinin teyakkuzda olmayı sürdürdüğü ifade edildi.
ABD, İRAN'A MİSİLLEME SALDIRILARI BAŞLATMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırı girişimini gerekçe göstererek "İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız, çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler, hepsini engelledik" açıklamasında bulunmuştu.
Gelişmenin ardından CENTCOM, İran'daki askeri hedeflere yönelik yeni misilleme saldırılarının başlatıldığını duyurmuştu.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
08.04 ABD ordusu, İran'daki askeri hedeflere yönelik son misilleme saldırılarının 2 saatte tamamlandığını duyurarak, "ABD güçleri, komuta merkezleri, füze ve insansız hava aracı üsleri, kıyı gözetleme karakolları ve savunma tesisleri ile deniz gücü unsurları dahil onlarca İran Devrimi Muhafızları Ordusu hedefini vurdu" açıklamasında bulundu.
04.56 ABD ordusu, İran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerini hedef almasına misilleme olarak İran'a karşı yeni hava saldırılarının başlatıldığını açıkladı.
04.16 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'daki askeri hedeflere yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından İran'ın güneyindeki farklı bölgelerde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
03.42 ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD'nin İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını bildirdi.
03.39 İran basını: ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından ülkenin farklı bölgelerinde patlama sesleri duyuldu.
01.00 Kuveyt, Bahreyn, Katar, Yemen, Mısır, Fas ve Moritanya, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alan saldırıları kınayarak Riyad yönetimine tam destek verdiklerini bildirdi.
00.00 ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden askeri ve diplomatik gerginliğe ilişkin, "İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler, hepsini engelledik. Bunun geleceğini biliyorlar. Bizden bunu yapmamamızı istiyorlar. Onlara çok sert bir darbe indireceğiz" dedi.
- İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN 12 GÜN SAVAŞI
İsrail, 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.
İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.
İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.
- ABD-İRAN 40 GÜN SAVAŞI
İran ile ABD arasında 18 Haziran 2026'da başlayan çatışmalar, ABD'nin İran'daki hedeflere yönelik hava saldırıları ve İran'ın buna füze ile insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla karşılık vermesiyle geniş çaplı bir savaşa dönüştü.
Savaş süresince Hürmüz Boğazı çevresinde güvenlik krizi yaşandı. Diplomatik girişimler sonucunda taraflar çatışmaları 27 Temmuz'da durdurdu.
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