ABD'den gümrük tehdidi: Hindistan'dan ilk tepki geldi
ABD'den gümrük tehdidi: Hindistan'dan ilk tepki geldi
ABD Kongresinden geçen ve Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere gümrük vergisi uygulanmasını öngören yasa tasarısının ardından açıklama yapan Hindistan, ticari ve ekonomik çıkarlarını korumak için gerekli adımların atılacağını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 17.09.2026 11:16
Haber Güncellenme Tarihi: 17.09.2026 11:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'de, Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısına ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.
Ülkenin ticari ve ekonomik çıkarlarını korumak için gerekli adımların atılacağı vurgulanan açıklamada, enerji tedarikinin farklı kaynaklardan ve piyasa koşulları doğrultusunda sürdürüleceği kaydedildi.
Rusya'dan deniz yoluyla taşınan ham petrolün en büyük alıcısı konumundaki Hindistan, son dönemde ABD, Brezilya, Kanada, Venezuela ve Afrika ülkelerinden petrol alımlarını artırarak tedarik kaynaklarını çeşitlendiriyor.
- ABD'DE RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIM TASARISI KABUL EDİLDİ
Söz konusu yasa tasarısı, 7 Ağustos'ta Senatoda oylanmış ve 11'e karşı 86 oyla kabul edilmişti.
ABD Temsilciler Meclisi, dün, Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etmişti.
159'a karşı 262 oyla kabul edilen tasarının, yasa olarak yürürlüğe girmesi için Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.
Yasa tasarısı, Rus hükümetinin üst düzey isimleri, oligarklar ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasının yanı sıra Rus ham petrolü ve doğal gazını satın alan ilk 5 ülkeye gümrük tarifesi uygulanmasını öngörüyor.
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ABD'den gümrük tehdidi: Hindistan'dan ilk tepki geldi
ABD Kongresinden geçen ve Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere gümrük vergisi uygulanmasını öngören yasa tasarısının ardından açıklama yapan Hindistan, ticari ve ekonomik çıkarlarını korumak için gerekli adımların atılacağını bildirdi.
Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'de, Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısına ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.
Ülkenin ticari ve ekonomik çıkarlarını korumak için gerekli adımların atılacağı vurgulanan açıklamada, enerji tedarikinin farklı kaynaklardan ve piyasa koşulları doğrultusunda sürdürüleceği kaydedildi.
Rusya'dan deniz yoluyla taşınan ham petrolün en büyük alıcısı konumundaki Hindistan, son dönemde ABD, Brezilya, Kanada, Venezuela ve Afrika ülkelerinden petrol alımlarını artırarak tedarik kaynaklarını çeşitlendiriyor.
- ABD'DE RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIM TASARISI KABUL EDİLDİ
Söz konusu yasa tasarısı, 7 Ağustos'ta Senatoda oylanmış ve 11'e karşı 86 oyla kabul edilmişti.
ABD Temsilciler Meclisi, dün, Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etmişti.
159'a karşı 262 oyla kabul edilen tasarının, yasa olarak yürürlüğe girmesi için Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.
Yasa tasarısı, Rus hükümetinin üst düzey isimleri, oligarklar ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasının yanı sıra Rus ham petrolü ve doğal gazını satın alan ilk 5 ülkeye gümrük tarifesi uygulanmasını öngörüyor.
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