ABD, Bağımsızlık Günü'nün 250. yılını törenlerle kutladı
ABD, Bağımsızlık Günü'nün 250. yılını törenlerle kutladı
ABD, Bağımsızlık Günü'nün 250. yıl dönümünü ülke genelinde düzenlenen kapsamlı etkinliklerle kutladı. Washington'da gerçekleştirilen programda konuşma yapması planlanan ABD Başkanı Donald Trump'ın hitap edeceği alan, fırtına uyarısı nedeniyle kısa süreliğine tahliye edildi. Güvenlik önlemlerinin ardından program devam ederken Trump konuşmasına yaklaşık bir saat gecikmeyle başladı.
Haber Giriş Tarihi: 05.07.2026 09:35
Haber Güncellenme Tarihi: 05.07.2026 09:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cam koruma panelinin arkasından konuşan Trump, "Özgürlüğün tiranlığa karşı zaferini kutluyoruz." ifadelerini kullandı. ABD'nin bugün daha zengin, daha güvenli ve daha gururlu olduğunu söyleyen Trump, kendi yönetimi döneminde "Amerikan rüyasının geri döndüğünü" öne sürdü. Ayrıca ABD ordusunun yeniden güçlendirildiğini ifade etti.
kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında New York'ta düzenlenen "Parade of Sail" (Yelken Geçidi) organizasyonunda yaklaşık 80 gemi Özgürlük Heykeli önünden geçiş yaptı. Etkinliğe çeşitli ülkelerden askeri ve sivil gemiler katılırken, Türkiye'yi temsil eden TCG Oruçreis fırkateyni de geçitte yer aldı. Fırkateyn, Hudson Nehri kıyısındaki kutlamalarda Türk bayrağını dalgalandırdı.
Deniz geçidinin ardından kutlamalar hava gösterileriyle sürdü. Yerel saatle 10.15'te başlayan gösterilerin öne çıkan bölümünü ABD Donanması'nın akrobasi ekibi Blue Angels gerçekleştirdi. Hudson Nehri ve New York Limanı üzerinde yapılan uçuşlarda savaş uçakları alçak irtifa geçişleri yaparken, tarihi askeri hava araçları ve farklı gösteri ekipleri de programa katıldı.
Yetkililer, hava gösterilerine ABD ve müttefik ülkelere ait 100'den fazla hava aracının iştirak ettiğini açıkladı. Gösteriler, nehir kıyısında toplanan izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.
Kutlamalar kapsamında Washington'da ayrıca "dünyanın en büyük havai fişek gösterisi" olarak duyurulan organizasyonun gerçekleştirilmesi planlandı. Etkinlikte 850 binden fazla havai fişeğin ateşlenmesi ve 2016 yılında Filipinler'de kaydedilen Guinness Dünya Rekoru'nun egale edilmesi hedefleniyor.
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ABD, Bağımsızlık Günü'nün 250. yılını törenlerle kutladı
ABD, Bağımsızlık Günü'nün 250. yıl dönümünü ülke genelinde düzenlenen kapsamlı etkinliklerle kutladı. Washington'da gerçekleştirilen programda konuşma yapması planlanan ABD Başkanı Donald Trump'ın hitap edeceği alan, fırtına uyarısı nedeniyle kısa süreliğine tahliye edildi. Güvenlik önlemlerinin ardından program devam ederken Trump konuşmasına yaklaşık bir saat gecikmeyle başladı.
Cam koruma panelinin arkasından konuşan Trump, "Özgürlüğün tiranlığa karşı zaferini kutluyoruz." ifadelerini kullandı. ABD'nin bugün daha zengin, daha güvenli ve daha gururlu olduğunu söyleyen Trump, kendi yönetimi döneminde "Amerikan rüyasının geri döndüğünü" öne sürdü. Ayrıca ABD ordusunun yeniden güçlendirildiğini ifade etti.
kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında New York'ta düzenlenen "Parade of Sail" (Yelken Geçidi) organizasyonunda yaklaşık 80 gemi Özgürlük Heykeli önünden geçiş yaptı. Etkinliğe çeşitli ülkelerden askeri ve sivil gemiler katılırken, Türkiye'yi temsil eden TCG Oruçreis fırkateyni de geçitte yer aldı. Fırkateyn, Hudson Nehri kıyısındaki kutlamalarda Türk bayrağını dalgalandırdı.
Deniz geçidinin ardından kutlamalar hava gösterileriyle sürdü. Yerel saatle 10.15'te başlayan gösterilerin öne çıkan bölümünü ABD Donanması'nın akrobasi ekibi Blue Angels gerçekleştirdi. Hudson Nehri ve New York Limanı üzerinde yapılan uçuşlarda savaş uçakları alçak irtifa geçişleri yaparken, tarihi askeri hava araçları ve farklı gösteri ekipleri de programa katıldı.
Yetkililer, hava gösterilerine ABD ve müttefik ülkelere ait 100'den fazla hava aracının iştirak ettiğini açıkladı. Gösteriler, nehir kıyısında toplanan izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.
Kutlamalar kapsamında Washington'da ayrıca "dünyanın en büyük havai fişek gösterisi" olarak duyurulan organizasyonun gerçekleştirilmesi planlandı. Etkinlikte 850 binden fazla havai fişeğin ateşlenmesi ve 2016 yılında Filipinler'de kaydedilen Guinness Dünya Rekoru'nun egale edilmesi hedefleniyor.
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