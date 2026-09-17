AB'nin Kanada hamlesi Trump'ı kızdırdı: Düşmanca hareket olur
AB'nin Kanada hamlesi Trump'ı kızdırdı: Düşmanca hareket olur
ABD Başkanı Donald Trump, AB'nin Kanada'yı ilk 'ortak üye' olarak görmek istemesine tepki gösterdi. Trump, bunu 'düşmanca hareket' olarak değerlendirmesi halinde Avrupa'ya ciddi tarifeler uygulayabileceğini ve birçok alanda ticareti durdurabileceğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 17.09.2026 10:24
Haber Güncellenme Tarihi: 17.09.2026 10:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, North Carolina eyaletinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AB'nin Kanada'ya "ortak üyelik" teklifini eleştirdi.
Bu konuyu "gülünç" olarak nitelendiren Trump, "Kanada berbat bir ticaret ortağı oldu. Sanırım bunu yaparlarsa ve düşmanca hareket olduğunu düşünürsem Avrupa'ya çok ciddi tarifeler getiririm ya da birçok alanda ticareti durdururum. " dedi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün Kanada Başbakanı Mark Carney'nin de katıldığı oturumda bu ülkenin AB'nin ilk "ortak üyesi" olmasının önünü açmak istediklerini söylemişti.
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AB'nin Kanada hamlesi Trump'ı kızdırdı: Düşmanca hareket olur
ABD Başkanı Donald Trump, AB'nin Kanada'yı ilk 'ortak üye' olarak görmek istemesine tepki gösterdi. Trump, bunu 'düşmanca hareket' olarak değerlendirmesi halinde Avrupa'ya ciddi tarifeler uygulayabileceğini ve birçok alanda ticareti durdurabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, North Carolina eyaletinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AB'nin Kanada'ya "ortak üyelik" teklifini eleştirdi.
Bu konuyu "gülünç" olarak nitelendiren Trump, "Kanada berbat bir ticaret ortağı oldu. Sanırım bunu yaparlarsa ve düşmanca hareket olduğunu düşünürsem Avrupa'ya çok ciddi tarifeler getiririm ya da birçok alanda ticareti durdururum. " dedi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün Kanada Başbakanı Mark Carney'nin de katıldığı oturumda bu ülkenin AB'nin ilk "ortak üyesi" olmasının önünü açmak istediklerini söylemişti.
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