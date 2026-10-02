AB Komisyonu'ndan Yunanistan ve GKRY'ye şok karar: Adalet Divanı'na sevk edildiler
AB Komisyonu'ndan Yunanistan ve GKRY'ye şok karar: Adalet Divanı'na sevk edildiler
AB Komisyonu, atık depolama ve atık yönetimi kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) AB Adalet Divanı'na sevk etti. Yunanistan'daki 81 atık deposunun 66'sının yönetmeliklere uygun olmadığı belirlendi.
Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 07:59
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 07:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AB Komisyonu, atık depolama ve atık yönetimi kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) AB Adalet Divanına sevk ettiğini açıkladı.
Komisyondan yapılan açıklamaya göre Brüksel, 2021 yılında atık depolama sahalarındaki eksiklikler ve yetersiz atık yönetimi tesisleri nedeniyle her iki ülkeye resmi yazı göndermişti. Aralık 2024'te ise gerekçeli görüş iletildi.
81 DEPODAN 66'SI UYGUNSUZ BULUNDU
Açıklamada, Yunanistan'daki 81 atık deposunun 66'sının AB yönetmeliklerine uygun olmadığı tespit edildi. GKRY'de ise üretilen atıkların yüzde 21'inin ön işlemden geçirilmeden depolara gönderildiği belirtildi.
İki ülkedeki atık işleme tesislerinin kentsel atıkları işlemek için yetersiz kaldığı vurgulanan açıklamada, yetkililerin eksiklikleri giderme çabalarının da yetersiz kaldığı kaydedildi. Bu nedenle Yunanistan ve GKRY'nin AB Adalet Divanına sevk edildiği bildirildi.
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AB Komisyonu'ndan Yunanistan ve GKRY'ye şok karar: Adalet Divanı'na sevk edildiler
AB Komisyonu, atık depolama ve atık yönetimi kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) AB Adalet Divanı'na sevk etti. Yunanistan'daki 81 atık deposunun 66'sının yönetmeliklere uygun olmadığı belirlendi.
AB Komisyonu, atık depolama ve atık yönetimi kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) AB Adalet Divanına sevk ettiğini açıkladı.
Komisyondan yapılan açıklamaya göre Brüksel, 2021 yılında atık depolama sahalarındaki eksiklikler ve yetersiz atık yönetimi tesisleri nedeniyle her iki ülkeye resmi yazı göndermişti. Aralık 2024'te ise gerekçeli görüş iletildi.
81 DEPODAN 66'SI UYGUNSUZ BULUNDU
Açıklamada, Yunanistan'daki 81 atık deposunun 66'sının AB yönetmeliklerine uygun olmadığı tespit edildi. GKRY'de ise üretilen atıkların yüzde 21'inin ön işlemden geçirilmeden depolara gönderildiği belirtildi.
İki ülkedeki atık işleme tesislerinin kentsel atıkları işlemek için yetersiz kaldığı vurgulanan açıklamada, yetkililerin eksiklikleri giderme çabalarının da yetersiz kaldığı kaydedildi. Bu nedenle Yunanistan ve GKRY'nin AB Adalet Divanına sevk edildiği bildirildi.
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