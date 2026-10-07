Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
2026 Nobel Kimya Ödülü sahibini buldu
2026 Nobel Kimya Ödülü, 'Asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin keşfi' dolayısıyla Henri B. Kagan ve Kenso Soai'ye verildi.
2026 Nobel Kimya Ödülü, "Asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin keşfi" dolayısıyla Henri B. Kagan ve Kenso Soai'ye verildi.
Çok Okunanlar