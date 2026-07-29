Yeni nesil Eurofighter savaş uçağı gökyüzünde! Kritik süreç resmen başladı
Yeni nesil Eurofighter savaş uçağı gökyüzünde! Kritik süreç resmen başladı
Eurofighter savaş uçağı programında kritik bir eşik daha aşıldı. Almanya için geliştirilen yeni nesil Tranche 4 Eurofighter savaş uçağı ilk uçuşunu başarıyla tamamlarken, bu gelişme teslimat sürecinin resmen başladığının en önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirildi.
Haber Giriş Tarihi: 29.07.2026 14:42
Haber Güncellenme Tarihi: 29.07.2026 14:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Almanya'nın Quadriga programı kapsamında üretilen ilk Eurofighter savaş uçağı, Airbus tesislerinden havalanarak ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Savunma çevrelerinde büyük ilgi gören uçuşun, yeni nesil Eurofighter savaş uçağı teslimatları öncesindeki en kritik aşamalardan biri olduğu ifade edildi.
EUROFİGHTER SAVAŞ UÇAĞINDA YENİ DÖNEM
Quadriga programı kapsamında Almanya için toplam 38 adet Eurofighter savaş uçağı üretilecek. Yeni nesil Tranche 4 standardındaki uçaklar, Alman Hava Kuvvetleri envanterindeki eski Tranche 1 uçaklarının yerini alacak.
YENİ RADAR VE GELİŞMİŞ GÖREV SİSTEMLERİ
Yeni nesil Eurofighter savaş uçağı, AESA radar, gelişmiş görev bilgisayarı ve modern aviyonik sistemlerle donatılıyor. Yapılan modernizasyon sayesinde uçağın hava-hava ve hava-yer görevlerindeki etkinliğinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.
TESLİMATLAR BU YIL BAŞLAYACAK
İlk uçuşunu başarıyla tamamlayan Eurofighter savaş uçağının yıl içerisinde Alman Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor. Program kapsamında üretilecek diğer uçakların da kademeli olarak filoya katılması bekleniyor.
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Yeni nesil Eurofighter savaş uçağı gökyüzünde! Kritik süreç resmen başladı
Eurofighter savaş uçağı programında kritik bir eşik daha aşıldı. Almanya için geliştirilen yeni nesil Tranche 4 Eurofighter savaş uçağı ilk uçuşunu başarıyla tamamlarken, bu gelişme teslimat sürecinin resmen başladığının en önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirildi.
Almanya'nın Quadriga programı kapsamında üretilen ilk Eurofighter savaş uçağı, Airbus tesislerinden havalanarak ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Savunma çevrelerinde büyük ilgi gören uçuşun, yeni nesil Eurofighter savaş uçağı teslimatları öncesindeki en kritik aşamalardan biri olduğu ifade edildi.
EUROFİGHTER SAVAŞ UÇAĞINDA YENİ DÖNEM
Quadriga programı kapsamında Almanya için toplam 38 adet Eurofighter savaş uçağı üretilecek. Yeni nesil Tranche 4 standardındaki uçaklar, Alman Hava Kuvvetleri envanterindeki eski Tranche 1 uçaklarının yerini alacak.
YENİ RADAR VE GELİŞMİŞ GÖREV SİSTEMLERİ
Yeni nesil Eurofighter savaş uçağı, AESA radar, gelişmiş görev bilgisayarı ve modern aviyonik sistemlerle donatılıyor. Yapılan modernizasyon sayesinde uçağın hava-hava ve hava-yer görevlerindeki etkinliğinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.
TESLİMATLAR BU YIL BAŞLAYACAK
İlk uçuşunu başarıyla tamamlayan Eurofighter savaş uçağının yıl içerisinde Alman Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor. Program kapsamında üretilecek diğer uçakların da kademeli olarak filoya katılması bekleniyor.
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