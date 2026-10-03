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NATO'dan Türk askeri paylaşımı: Gözler asla yalan söylemez

NATO, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Türk askerinin hazırlık ve kararlılığını vurgulayan “Gözler asla yalan söylemez. NATO uyanık, hazır ve kararlı” ifadeleriyle Türk askeri görseli paylaştı.

Haber Giriş Tarihi: 03.10.2026 09:34
Haber Güncellenme Tarihi: 03.10.2026 09:34
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
NATO'dan Türk askeri paylaşımı: Gözler asla yalan söylemez

Millî Savunma Bakanlığı'nın da etiketlendiği bu stratejik mesaj, Türkiye'nin ittifak içindeki caydırıcı gücünü ve operasyonel hazırlığını vurguladı.

Uluslararası alanda büyük yankı uyandıran fotoğraf, ittifakın en güçlü üyelerinden olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müttefik savunmasındaki kilit rolünü ve tarihî misyonunu gözler önüne serdi.

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