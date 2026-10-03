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NATO'dan Türk askeri paylaşımı: Gözler asla yalan söylemez
NATO, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Türk askerinin hazırlık ve kararlılığını vurgulayan “Gözler asla yalan söylemez. NATO uyanık, hazır ve kararlı” ifadeleriyle Türk askeri görseli paylaştı.
Millî Savunma Bakanlığı'nın da etiketlendiği bu stratejik mesaj, Türkiye'nin ittifak içindeki caydırıcı gücünü ve operasyonel hazırlığını vurguladı.
Uluslararası alanda büyük yankı uyandıran fotoğraf, ittifakın en güçlü üyelerinden olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müttefik savunmasındaki kilit rolünü ve tarihî misyonunu gözler önüne serdi.
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