Dost ülkede ''Made in Türkiye'' gururu! Ordu video paylaştı
Dost ülkede ''Made in Türkiye'' gururu! Ordu video paylaştı
Pakistan Silahlı Kuvvetleri, Türk savunma sanayisinin milli ürünleriyle gövde gösterisi yaptı. Pakistan ordusu, Bayraktar Akıncı, TB2 ve Bayraktar Sivrisinek İHA'ların yanı sıra ASELSAN üretimi Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi ile Şahin Anti-Drone'un da yer aldığı video paylaştı. Görüntülerde en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri ise Baykar tarafından geliştirilen ve 2 bin kilometreyi aşan menzile sahip olduğu belirtilen K2 Kamikaze İHA'ları oldu.
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 08:45
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 09:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Pakistan Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşılan resmi tanıtım videosunda, Türkiye menşeili çok sayıda kritik savunma platformu ve hava savunma sistemi peş peşe sergilendi.
Pakistan ordusunun resmi hesabından yayımlanan görüntüler, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.
Tanıtım videosunda taarruzi insansız hava araçlarından hava savunmaya ve anti-drone sistemlerine kadar geniş bir yelpazede Türk savunma sanayii ürünleri öne çıktı.
Paylaşılan videoda Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2 ve Bayraktar Sivrisinek İHA'ların yanı sıra ASELSAN üretimi KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi ile ŞAHİN Anti-Drone Sistemi yer aldı.
K2 KAMİKAZE DETAYI
Görüntülerde en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri ise Baykar tarafından geliştirilen ve 2 bin kilometreyi aşan menzile sahip olduğu belirtilen K2 Kamikaze İHA'ları oldu. Söz konusu sistemin tanıtımda yer alması, Pakistan'ın platformu envanterine kattığı şeklinde yorumlandı. Videoda yer alan platformların çeşitliliği ikili askeri işbirliğinin derinliğini ortaya koyarken, bahsi geçen sistemlerin tamamının tedarikine ve Pakistan envanterine resmen girdiğine dair Türk makamlarından henüz teyit edilmiş resmi bir açıklama yapılmadı.
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Dost ülkede ''Made in Türkiye'' gururu! Ordu video paylaştı
Pakistan Silahlı Kuvvetleri, Türk savunma sanayisinin milli ürünleriyle gövde gösterisi yaptı. Pakistan ordusu, Bayraktar Akıncı, TB2 ve Bayraktar Sivrisinek İHA'ların yanı sıra ASELSAN üretimi Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi ile Şahin Anti-Drone'un da yer aldığı video paylaştı. Görüntülerde en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri ise Baykar tarafından geliştirilen ve 2 bin kilometreyi aşan menzile sahip olduğu belirtilen K2 Kamikaze İHA'ları oldu.
Pakistan Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşılan resmi tanıtım videosunda, Türkiye menşeili çok sayıda kritik savunma platformu ve hava savunma sistemi peş peşe sergilendi.
Pakistan ordusunun resmi hesabından yayımlanan görüntüler, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.
Tanıtım videosunda taarruzi insansız hava araçlarından hava savunmaya ve anti-drone sistemlerine kadar geniş bir yelpazede Türk savunma sanayii ürünleri öne çıktı.
Paylaşılan videoda Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2 ve Bayraktar Sivrisinek İHA'ların yanı sıra ASELSAN üretimi KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi ile ŞAHİN Anti-Drone Sistemi yer aldı.
K2 KAMİKAZE DETAYI
Görüntülerde en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri ise Baykar tarafından geliştirilen ve 2 bin kilometreyi aşan menzile sahip olduğu belirtilen K2 Kamikaze İHA'ları oldu. Söz konusu sistemin tanıtımda yer alması, Pakistan'ın platformu envanterine kattığı şeklinde yorumlandı. Videoda yer alan platformların çeşitliliği ikili askeri işbirliğinin derinliğini ortaya koyarken, bahsi geçen sistemlerin tamamının tedarikine ve Pakistan envanterine resmen girdiğine dair Türk makamlarından henüz teyit edilmiş resmi bir açıklama yapılmadı.
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