Bölgede yeni bir askeri ittifak doğuyor! Rusya'nın yerini Türkiye alıyor
Bölgede yeni bir askeri ittifak doğuyor! Rusya'nın yerini Türkiye alıyor
Rusya'nın Ukrayna savaşıyla Avrasya'daki güvenlik rolünün zayıflaması, bölgede yeni bir askeri dengenin doğmasına yol açtı. Türkiye ve Azerbaycan ekseninde şekillenen yeni güvenlik mimarisi, Türk savunma teknolojisiyle Orta Asya'da Rus silahlarına olan bağımlılığını kademeli olarak sonlandırırken Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan arasındaki askeri işbirliğinin hız kazanmasıyla Türkiye'nin merkezinde bulunduğu askeri ittifaka dönüşebilecek bir bölgesel güvenlik alanı yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Haber Giriş Tarihi: 27.08.2026 13:16
Haber Güncellenme Tarihi: 27.08.2026 13:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kazakistan merkezli olan Altyn-Orda haber sitesi, yayınladığı analiz haberinde Orta Asya ülkelerinin, Rusya yerine Türk savunma sanayisine yöneldiğini kaleme aldı.
Analiz haberde bölgedeki değişimin arkasında önemli bir ekonomik gerçek bulunduğuna dikkat çekilirken, Orta Asya, Hazar Denizi, Güney Kafkasya ve Türkiye'yi birbirine bağlayan yeni bir ekonomik alanın giderek güçlendiği belirtildi.
Haberde, bu yapının merkezinde Orta Koridor bulunduğu ifade edildi. Kazakistan'dan başlayan güzergah, Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan'a, ardından Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzandığı aktarıldı.
Aktau, Kuryk ve Bakü limanları başta olmak üzere demiryolları, enerji hatları, petrol boru hatları, iletişim altyapısı ve diğer kritik ulaşım bağlantıları bu güzergahın önemini artırıldığı ifade edildi.
Haberde, "Koridordan geçen yük miktarı, enerji akışı ve bölgeye yapılan yatırımlar arttıkça, bu altyapının korunması da daha önemli hale geliyor" ifadesine yer verildi.
Önümüzdeki dönemde orduların koordinasyonu, hava savunma sistemlerinin birlikte çalışması, insansız sistemler, istihbarat paylaşımı, siber güvenlik ve kritik altyapının korunması gibi alanların daha fazla gündeme gelmesi beklenebilir.
ORTAK TATBİKATLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri arasında ortak askeri tatbikatlar yapılması önerisinde bulunmuştu.
Aliyev, bu girişimi savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin daha ileri seviyeye taşınması ihtiyacıyla ilişkilendirmişti.
Temmuz ayında Azerbaycan'da "Birlik Gücü 2026" askeri tatbikatlarına yönelik hazırlık konferansı gerçekleştirildi. Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan ve İran'dan askeri temsilcilerin katıldığı toplantılarda, silahlı kuvvetler arasındaki birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi, deneyim paylaşımı ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi hedefleri öne çıktı.
Bu gelişmeler, bölge ülkeleri arasındaki askeri temasların yalnızca ikili ilişkilerle sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor.
RUSYA MERKEZLİ GÜVENLİK DÜZENİ DEĞİŞİYOR
Haberde, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Orta Asya'nın güvenlik mimarisinin büyük ölçüde Rusya'nın etkisi altında şekillendiği aktarıldı.
Analizde Kazakistan ve Kırgızistan halen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (CSTO) üyeleri arasında bulunduğu ve Moskova'nın bölgede askeri varlığına devam ettiği belirtildi.
Haberde son yıllarda bölgedeki jeopolitik tablonun önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekildi.
Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş, Moskova'nın daha geniş Avrasya coğrafyasında tek güvenlik sağlayıcısı olma kapasitesi konusunda soru işaretleri oluşturdu.
Haberde, Orta Asya ülkelerinin dış politikalarını daha bağımsız şekilde yürütmeye başladığına dikkat çekilirken, Kazakistan, Özbekistan ve diğer bölge ülkelerinin Çin, Türkiye, Avrupa Birliği, ABD ve Güney Kafkasya ülkeleriyle ilişkilerini çeşitlendirdiği belirtildi.
Ayrıca, Afganistan kaynaklı istikrarsızlık, terörizm, sınır aşan suçlar, siber saldırılar, kritik altyapıya yönelik tehditler ve enerji ile ulaşım güzergahlarında ortaya çıkabilecek krizler bölge ülkeleri açısından önemini koruyor.
TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ BÖLGEDE DEĞER KAZANIYOR
Haberde, bölge ülkelerinin kendi aralarında ortak müdahale ve güvenlik mekanizmaları oluşturmasının önemli olduğuna vurgu yapıldı.
Analizde Azerbaycan'ın, Orta Asya'yı Hazar Denizi üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya bağlayan kritik bir noktada bulunduğuna dikkat çekildi.
Aynı zamanda Azerbaycan'ın modern savaş tecrübesine sahip ordusu bulunduğu, Bakü, Türk savunma teknolojilerinden aktif biçimde yararlanırken Kazakistan ve Özbekistan ile de askeri ve siyasi ilişkilerini geliştirdiği aktarıldı.
Haberde, Türkiye'nin bu yapılanmanın askeri ve teknolojik açıdan en önemli ortaklarından biri olabilecek kapasiteye sahip olduğu vurgulandı.
Kazakistan merkezli analizde, Türk savunma sanayisinin insansız hava araçları, zırhlı araçlar, mühimmat, haberleşme sistemleri ve askeri eğitim alanlarındaki imkanları, bölge ülkelerinin Rusya merkezli savunma tedarikine olan bağımlılığını zaman içerisinde azaltabileceği ifade edildi.
ORTA ASYA KENDİ GÜÇ MERKEZİNİ OLUŞTURABİLİR
Haberde, yapılması beklenen güvenlik yapılanmasının Rusya, Çin veya İran'a karşı oluşturulmadığı, asıl hedefin bölge ülkelerinin kendi güvenliklerinden daha fazla sorumluluk üstlenmesini sağlamak olduğuna dikkat çekildi.
Haberde, "Türkiye ise savunma teknolojileri, askeri eğitim ve deneyim açısından önemli bir katkı sağlayabilecek konumda." ifadeleri kullanıldı.
Tien Şan Dağları'ndan Kazakistan ve Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan ve Türkiye'ye uzanan hat, önümüzdeki yıllarda yalnızca yeni bir ekonomik koridor olarak değil, aynı zamanda bağımsız bir bölgesel güvenlik alanı olarak da öne çıkabilir.
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Bölgede yeni bir askeri ittifak doğuyor! Rusya'nın yerini Türkiye alıyor
Rusya'nın Ukrayna savaşıyla Avrasya'daki güvenlik rolünün zayıflaması, bölgede yeni bir askeri dengenin doğmasına yol açtı. Türkiye ve Azerbaycan ekseninde şekillenen yeni güvenlik mimarisi, Türk savunma teknolojisiyle Orta Asya'da Rus silahlarına olan bağımlılığını kademeli olarak sonlandırırken Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan arasındaki askeri işbirliğinin hız kazanmasıyla Türkiye'nin merkezinde bulunduğu askeri ittifaka dönüşebilecek bir bölgesel güvenlik alanı yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Kazakistan merkezli olan Altyn-Orda haber sitesi, yayınladığı analiz haberinde Orta Asya ülkelerinin, Rusya yerine Türk savunma sanayisine yöneldiğini kaleme aldı.
Analiz haberde bölgedeki değişimin arkasında önemli bir ekonomik gerçek bulunduğuna dikkat çekilirken, Orta Asya, Hazar Denizi, Güney Kafkasya ve Türkiye'yi birbirine bağlayan yeni bir ekonomik alanın giderek güçlendiği belirtildi.
Haberde, bu yapının merkezinde Orta Koridor bulunduğu ifade edildi. Kazakistan'dan başlayan güzergah, Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan'a, ardından Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzandığı aktarıldı.
Aktau, Kuryk ve Bakü limanları başta olmak üzere demiryolları, enerji hatları, petrol boru hatları, iletişim altyapısı ve diğer kritik ulaşım bağlantıları bu güzergahın önemini artırıldığı ifade edildi.
Haberde, "Koridordan geçen yük miktarı, enerji akışı ve bölgeye yapılan yatırımlar arttıkça, bu altyapının korunması da daha önemli hale geliyor" ifadesine yer verildi.
Önümüzdeki dönemde orduların koordinasyonu, hava savunma sistemlerinin birlikte çalışması, insansız sistemler, istihbarat paylaşımı, siber güvenlik ve kritik altyapının korunması gibi alanların daha fazla gündeme gelmesi beklenebilir.
ORTAK TATBİKATLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri arasında ortak askeri tatbikatlar yapılması önerisinde bulunmuştu.
Aliyev, bu girişimi savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin daha ileri seviyeye taşınması ihtiyacıyla ilişkilendirmişti.
Temmuz ayında Azerbaycan'da "Birlik Gücü 2026" askeri tatbikatlarına yönelik hazırlık konferansı gerçekleştirildi. Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan ve İran'dan askeri temsilcilerin katıldığı toplantılarda, silahlı kuvvetler arasındaki birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi, deneyim paylaşımı ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi hedefleri öne çıktı.
Bu gelişmeler, bölge ülkeleri arasındaki askeri temasların yalnızca ikili ilişkilerle sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor.
RUSYA MERKEZLİ GÜVENLİK DÜZENİ DEĞİŞİYOR
Haberde, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Orta Asya'nın güvenlik mimarisinin büyük ölçüde Rusya'nın etkisi altında şekillendiği aktarıldı.
Analizde Kazakistan ve Kırgızistan halen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (CSTO) üyeleri arasında bulunduğu ve Moskova'nın bölgede askeri varlığına devam ettiği belirtildi.
Haberde son yıllarda bölgedeki jeopolitik tablonun önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekildi.
Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş, Moskova'nın daha geniş Avrasya coğrafyasında tek güvenlik sağlayıcısı olma kapasitesi konusunda soru işaretleri oluşturdu.
Haberde, Orta Asya ülkelerinin dış politikalarını daha bağımsız şekilde yürütmeye başladığına dikkat çekilirken, Kazakistan, Özbekistan ve diğer bölge ülkelerinin Çin, Türkiye, Avrupa Birliği, ABD ve Güney Kafkasya ülkeleriyle ilişkilerini çeşitlendirdiği belirtildi.
Ayrıca, Afganistan kaynaklı istikrarsızlık, terörizm, sınır aşan suçlar, siber saldırılar, kritik altyapıya yönelik tehditler ve enerji ile ulaşım güzergahlarında ortaya çıkabilecek krizler bölge ülkeleri açısından önemini koruyor.
TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ BÖLGEDE DEĞER KAZANIYOR
Haberde, bölge ülkelerinin kendi aralarında ortak müdahale ve güvenlik mekanizmaları oluşturmasının önemli olduğuna vurgu yapıldı.
Analizde Azerbaycan'ın, Orta Asya'yı Hazar Denizi üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya bağlayan kritik bir noktada bulunduğuna dikkat çekildi.
Aynı zamanda Azerbaycan'ın modern savaş tecrübesine sahip ordusu bulunduğu, Bakü, Türk savunma teknolojilerinden aktif biçimde yararlanırken Kazakistan ve Özbekistan ile de askeri ve siyasi ilişkilerini geliştirdiği aktarıldı.
Haberde, Türkiye'nin bu yapılanmanın askeri ve teknolojik açıdan en önemli ortaklarından biri olabilecek kapasiteye sahip olduğu vurgulandı.
Kazakistan merkezli analizde, Türk savunma sanayisinin insansız hava araçları, zırhlı araçlar, mühimmat, haberleşme sistemleri ve askeri eğitim alanlarındaki imkanları, bölge ülkelerinin Rusya merkezli savunma tedarikine olan bağımlılığını zaman içerisinde azaltabileceği ifade edildi.
ORTA ASYA KENDİ GÜÇ MERKEZİNİ OLUŞTURABİLİR
Haberde, yapılması beklenen güvenlik yapılanmasının Rusya, Çin veya İran'a karşı oluşturulmadığı, asıl hedefin bölge ülkelerinin kendi güvenliklerinden daha fazla sorumluluk üstlenmesini sağlamak olduğuna dikkat çekildi.
Haberde, "Türkiye ise savunma teknolojileri, askeri eğitim ve deneyim açısından önemli bir katkı sağlayabilecek konumda." ifadeleri kullanıldı.
Tien Şan Dağları'ndan Kazakistan ve Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan ve Türkiye'ye uzanan hat, önümüzdeki yıllarda yalnızca yeni bir ekonomik koridor olarak değil, aynı zamanda bağımsız bir bölgesel güvenlik alanı olarak da öne çıkabilir.
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