Bayraktar TB3'ü mercek altına aldılar: Önemli bir kilometre taşına ulaştı
Bayraktar TB3'ü mercek altına aldılar: Önemli bir kilometre taşına ulaştı
Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan gerçekleştirdiği sonoboy atışıyla denizaltı savunma harbinde yeni bir kabiliyet kazandığını gösterdi. Milli SİHA'nın sonoboylardan elde edilen su altı akustik verilerini de işlemesi, uluslararası savunma basınında dikkat çekti. Naval News, gelişmeyi 'Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan sonoboy bırakarak denizaltı savunma harbinde önemli bir kilometre taşına ulaştı' başlığıyla okuyucularına duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 23.09.2026 14:25
Haber Güncellenme Tarihi: 23.09.2026 14:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bayraktar TB3, 22 Eylül'de Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu'dan havalanarak Baykar tarafından geliştirilen Sonoboy Atım Sistemi (SAS POD) ile iki sonoboyu başarıyla denize bıraktı. Milli SİHA, aynı görevde bir deniz karakol uçağıyla koordineli çalışarak sonoboylardan elde edilen su altı akustik verilerini de işledi.
ULUSLARARASI BASIN TB3'Ü MERCEK ALTINA ALDI
Başarılı testin ardından Bayraktar TB3'ün kazandığı yeni kabiliyet uluslararası savunma basınında da dikkat çekti.
Naval News, gelişmeyi "Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan sonoboy bırakarak denizaltı savunma harbinde önemli bir kilometre taşına ulaştı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
Haberde, TB3'ün TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinden kalkarak iki sonoboy bıraktığı ve Türk Deniz Kuvvetlerine ait deniz karakol uçağıyla doğrudan koordineli çalıştığı vurgulandı. Yayın, bunun Türk yapımı bir insansız hava aracının operasyonel deniz ortamında gerçekleştirdiği ilk canlı sonoboy atışı olduğuna dikkat çekti.
DÜNYADA SAYILI ÜLKE BU YETENEĞE SAHİP
Yapılan haberde, orta ve büyük sınıftaki insansız hava araçlarından canlı sonoboy bırakılması ve akustik verilerin entegre biçimde işlenmesinin dünyada oldukça sınırlı sayıda platform tarafından gerçekleştirilebildiğini belirtti.
Naval News'e göre Bayraktar TB3, ABD'li General Atomics tarafından geliştirilen MQ-9B SeaGuardian'ın ardından canlı sonoboy atışı ve entegre akustik veri işleme kabiliyetini gösteren dünyadaki bilinen ikinci insansız hava platformu oldu.
SADECE ATMAKLA KALMADI, VERİLERİ DE İŞLEDİ
Tatbikattaki testte sonoboyların denize bırakılması kadar elde edilen verilerin işlenmesi de öne çıktı. Bayraktar TB3, kendi bıraktığı sonoboyların yanı sıra bölgede görev yapan deniz karakol uçağının bıraktığı sonoboylardan gelen verileri de üzerindeki işleme sistemi üzerinden değerlendirdi. Elde edilen su altı verileri tatbikat sırasında anlık olarak görüntülendi.
Naval News, bu kabiliyet sayesinde TB3'ün yalnızca keşif ve gözetleme yapan bir SİHA olmaktan çıkarak donanmanın denizaltı savunma harbi ağının bir parçası haline gelebileceğine dikkat çekti.
DENİZALTILARA KARŞI YENİ ROL
Uluslararası yayın, denizaltı savunma harbinin modern deniz savaşlarının en zor ve kaynak gerektiren alanlarından biri olduğunu vurguladı.
Denizaltıların tespit ve takibinde deniz karakol uçakları ile gemilerde konuşlu helikopterler önemli rol oynarken, insanlı hava araçlarının havada kalış sürelerinin operasyonlarda sınırlayıcı bir unsur olabildiğine dikkat çekildi.
Naval News, uzun süre havada kalabilen insansız sistemlerin bu noktada önemli bir avantaj sağlayabileceğini belirterek TB3'ün sonoboy bırakma, sonoboyları takip etme ve elde edilen verileri aktarma yeteneklerinin donanma için yeni bir hava unsuru oluşturabileceğini değerlendirdi.
TCG ANADOLU İÇİN DİKKAT ÇEKEN YORUM
Haberde TCG Anadolu'nun yeni kabiliyetle birlikte üstlenebileceği role ilişkin de dikkat çekici değerlendirmeler yapıldı.
Bayraktar TB3'ün kısa pistli gemilerden operasyon gerçekleştirmek üzere tasarlanmış olmasına işaret eden Naval News, sonoboy kabiliyetinin TCG Anadolu görev grubuyla birlikte hareket edebileceğini belirtti.
Yayın, TB3'lerin denizaltı arama ve takip görevlerinde kullanılması halinde TCG Anadolu'nun yalnızca SİHA ve amfibi harekât platformu olarak değil, geniş bir bölgede denizaltı savunma faaliyetlerine destek sağlayabilecek bir merkez olarak da görev yapabileceği değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE'NİN İKİ TEKNOLOJİSİ AYNI NOKTADA BULUŞTU
Naval News ayrıca Türkiye'nin insansız deniz havacılığı ile yerli akustik sensör teknolojilerinde yürüttüğü çalışmaların aynı platform üzerinde buluşmaya başladığına dikkat çekti.
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Bayraktar TB3'ü mercek altına aldılar: Önemli bir kilometre taşına ulaştı
Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan gerçekleştirdiği sonoboy atışıyla denizaltı savunma harbinde yeni bir kabiliyet kazandığını gösterdi. Milli SİHA'nın sonoboylardan elde edilen su altı akustik verilerini de işlemesi, uluslararası savunma basınında dikkat çekti. Naval News, gelişmeyi 'Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan sonoboy bırakarak denizaltı savunma harbinde önemli bir kilometre taşına ulaştı' başlığıyla okuyucularına duyurdu.
Bayraktar TB3, 22 Eylül'de Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu'dan havalanarak Baykar tarafından geliştirilen Sonoboy Atım Sistemi (SAS POD) ile iki sonoboyu başarıyla denize bıraktı. Milli SİHA, aynı görevde bir deniz karakol uçağıyla koordineli çalışarak sonoboylardan elde edilen su altı akustik verilerini de işledi.
ULUSLARARASI BASIN TB3'Ü MERCEK ALTINA ALDI
Başarılı testin ardından Bayraktar TB3'ün kazandığı yeni kabiliyet uluslararası savunma basınında da dikkat çekti.
Naval News, gelişmeyi "Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan sonoboy bırakarak denizaltı savunma harbinde önemli bir kilometre taşına ulaştı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
Haberde, TB3'ün TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinden kalkarak iki sonoboy bıraktığı ve Türk Deniz Kuvvetlerine ait deniz karakol uçağıyla doğrudan koordineli çalıştığı vurgulandı. Yayın, bunun Türk yapımı bir insansız hava aracının operasyonel deniz ortamında gerçekleştirdiği ilk canlı sonoboy atışı olduğuna dikkat çekti.
DÜNYADA SAYILI ÜLKE BU YETENEĞE SAHİP
Yapılan haberde, orta ve büyük sınıftaki insansız hava araçlarından canlı sonoboy bırakılması ve akustik verilerin entegre biçimde işlenmesinin dünyada oldukça sınırlı sayıda platform tarafından gerçekleştirilebildiğini belirtti.
Naval News'e göre Bayraktar TB3, ABD'li General Atomics tarafından geliştirilen MQ-9B SeaGuardian'ın ardından canlı sonoboy atışı ve entegre akustik veri işleme kabiliyetini gösteren dünyadaki bilinen ikinci insansız hava platformu oldu.
SADECE ATMAKLA KALMADI, VERİLERİ DE İŞLEDİ
Tatbikattaki testte sonoboyların denize bırakılması kadar elde edilen verilerin işlenmesi de öne çıktı. Bayraktar TB3, kendi bıraktığı sonoboyların yanı sıra bölgede görev yapan deniz karakol uçağının bıraktığı sonoboylardan gelen verileri de üzerindeki işleme sistemi üzerinden değerlendirdi. Elde edilen su altı verileri tatbikat sırasında anlık olarak görüntülendi.
Naval News, bu kabiliyet sayesinde TB3'ün yalnızca keşif ve gözetleme yapan bir SİHA olmaktan çıkarak donanmanın denizaltı savunma harbi ağının bir parçası haline gelebileceğine dikkat çekti.
DENİZALTILARA KARŞI YENİ ROL
Uluslararası yayın, denizaltı savunma harbinin modern deniz savaşlarının en zor ve kaynak gerektiren alanlarından biri olduğunu vurguladı.
Denizaltıların tespit ve takibinde deniz karakol uçakları ile gemilerde konuşlu helikopterler önemli rol oynarken, insanlı hava araçlarının havada kalış sürelerinin operasyonlarda sınırlayıcı bir unsur olabildiğine dikkat çekildi.
Naval News, uzun süre havada kalabilen insansız sistemlerin bu noktada önemli bir avantaj sağlayabileceğini belirterek TB3'ün sonoboy bırakma, sonoboyları takip etme ve elde edilen verileri aktarma yeteneklerinin donanma için yeni bir hava unsuru oluşturabileceğini değerlendirdi.
TCG ANADOLU İÇİN DİKKAT ÇEKEN YORUM
Haberde TCG Anadolu'nun yeni kabiliyetle birlikte üstlenebileceği role ilişkin de dikkat çekici değerlendirmeler yapıldı.
Bayraktar TB3'ün kısa pistli gemilerden operasyon gerçekleştirmek üzere tasarlanmış olmasına işaret eden Naval News, sonoboy kabiliyetinin TCG Anadolu görev grubuyla birlikte hareket edebileceğini belirtti.
Yayın, TB3'lerin denizaltı arama ve takip görevlerinde kullanılması halinde TCG Anadolu'nun yalnızca SİHA ve amfibi harekât platformu olarak değil, geniş bir bölgede denizaltı savunma faaliyetlerine destek sağlayabilecek bir merkez olarak da görev yapabileceği değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE'NİN İKİ TEKNOLOJİSİ AYNI NOKTADA BULUŞTU
Naval News ayrıca Türkiye'nin insansız deniz havacılığı ile yerli akustik sensör teknolojilerinde yürüttüğü çalışmaların aynı platform üzerinde buluşmaya başladığına dikkat çekti.
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