İstanbul Kartal'da metro durağına yakın yerde terk edilmiş haldeki bir araç polisi alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kartal-Kadıköy istikameti yan yolu trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları araçta inceleme başlattı.