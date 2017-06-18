Zürih'te açık hava iftarı

İsviçre'nin Zürih kentinin en önemli meydanlarından olan Turbineplatz'ta düzenlenen iftar programı, güzel görüntülere sahne oldu. Programda okunan Kur'an-ı Kerim ve mehteran ezgileri Zürih semalarını inletti.

İsviçre'nin Zürih kentinin en önemli meydanlarından olan Turbineplatz'ta düzenlenen iftar programı, güzel görüntülere sahne oldu. Programda okunan Kur'an-ı Kerim ve mehteran ezgileri Zürih semalarını inletti.

Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsviçre Şubesinin geleneksel açık hava iftarı, Turbineplatz Meydanı'nda gerçekleştirildi. Yere kurulan iftar sofrasında bine yakın Türk vatandaşı, bağdaş kurarak iftarlarını yaptı. İftar programına Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi, İsviçre Türk Toplumu Genel Başkanı Levent Karaağaç, Bern Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Vekili Eşref Dalkıran, Basın Müşaviri Hacı Mehmet Gani ve Eğitim Müşaviri Şakir Berber de katıldı. İftarın ev sahipliğini yapan UETD İsviçre Şube Başkanı Murat Şahin katılımcılara teşekkür etti.



"İSLAM DİNİ SEVGİ DİNİDİR, KAYNAŞTIRMA DİNİDİR"

Bern Büyükelçisi İlhan Sayılı, iftarın ardından yaptığı konuşmada, İslamiyet'in barış ve paylaşma dini olduğunu söyledi. İftarın verileceği meydana geldiğinde şaşırdığını ifade eden Büyükelçi Saygılı, "Yer sofrasını görünce hem şaşırdım hem de sevindim. Orta Asya steplerinden Anadolu'ya, oradan da Avrupa'ya bizim kültürümüzü getirdiniz. Avrupa'da yaşayan özellikle Müslümanlar zor dönemden geçmektedir. Bunu unutmasınlar İslam dini barış dinidir. İslam dini sevgi dinidir, kaynaştırma dinidir. Yabancı dostlarımız ne zaman bizimle birlikte iftar sofralarında birlikte bu ruhu paylaşsalar İslam'ın ne demek olduğunu çok daha iyi anlayacaklar. Bizim dinimiz 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışını esas alan bir dindir. Paylaşma dinidir. Avrupa'da son dönemlerde İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, hatta Türk karşıtlığı bu kadar ön planda olduğu bir dönemde hiçbir çatışmanın olmamasının nedenlerinden biri dinimizin hoşgörüşlülüğüdür" dedi.

Açık hava iftarında Esma-ül Hüsna ilahi grubu ilahiler seslendirirken, semazen grubu programa farklı bir boyut kazandırdı. Mehteran ekibi de kös sesleriyle Zürih'i inletti. Topluca yapılan dua ile program sona erdi.

