12.11.2017 15:32 Zulümden muz ağacından sallarla kaçtılar

Zulüm altında oldukları Arakan'dan kaçarken yollarını kaybedip bir nehir kıyısında 2 ay mahsur kalan 162 Müslüman, muz ağacından yaptıkları sallarla Cox's Bazar Şahpori'nin Jaliapara noktasından Bangladeş'e ulaştı. Zulüm altında oldukları Arakan'dan kaçarken yollarını kaybedip bir nehir kıyısında 2 ay mahsur kalan 162 Müslüman, muz ağacından yaptıkları sallarla Cox's Bazar Şahpori'nin Jaliapara noktasından Bangladeş'e ulaştı.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu Arakanlı Müslümanlar, 2 aydan fazla zamandır Dhanakhalira bölgesinde kurtulmak için bekledi. Daha önce birçok Rohingya Müslamanın hayatını tehlikeye atıp yüzerek geçtiği bölgede, bulabildikleri muz ağaçları ve diğer malzemelerle sallar yapan 162 kişi zorlu bir yolculuğun ardından Bangladeş'e ulaştı. Muz ağacıyla yapılan sallarla zulümden kaçanlar arasında bulunan Arakan'ın Buchding şehrinin Chingong kasabasından Nurul Kabir, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Arakan'da çatışma başladıktan sonra biz de oralardan kaçmaya çalıştık. Ancak yolumuzu kaybedince kendimizi Dhanakhalira bölgesinde bulduk. Buradan herhangi bir çıkış yolu yoktu. Oralara motor veya bot gibi herhangi bir araç gitmiyor. 2 aydan fazla zamandır oradaydık. Adada yemek ve susuzluktan gözümüzün önünde çocuk ve kadınlarımız hayatını kaybetti. Daha önce bizim orada olduğumuzu haber vermek için plastik botlarla aramızdan bir kaç kişiyi göndermiştik. Ancak onlardan ne kimse geri geldi, ne de bir yardım aracı geldi. Daha sonra sosyal medya üzerinden de video mesaj gönderdik. Ama hiçbir yardım gelmedi. Sonunda hayatımızı kurtarmak için bu muz ağacıyla yaptığımız sallarla 2 ay sonra yola çıktık. Biz toplam yaklaşık 162 kişi geldik. Aramızda ölenler oldu. Kalanlarla buraya kadar geldik" dedi.



ARAKAN'DAN SIĞINMACILAR GELMEYE DEVEM EDİYOR

Cox's Bazar'ın mülteci yardımı ve geri barınma hazırlama komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 25 Ağustos'tan sonra Myanmar'dan 625 bin kişinin Bangladeş'e sığındıkları belirtildi. Ayrıca açıklamada resmi olarak hesaplanan rakam dışında da çok sayıda sığınmacı olduğu ifade edildi.

Yerli vatandaş ise, Bangladeş'e sığınan Arakanlıların sayısının resmi açıklamaların çok üstünde olduğunu, gelenler arasında birçok Rohingya'nın kamplarda yaşamak yerine yerli Bangladeşli vatandaşlar ile birlikte yaşadığını, bunun için asıl rakamın bilinmesinin pek de mümkün olmadığını belirtti.

Öte yandan Bangladeş hükumeti tarafından Rohingyaların sayısı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak Bangladeş Pasaport Müdürlüğü tarafından yapılan barometrik kaydında 449 bin 821 kişinin olduğu bildirildi.

Başka bir kaynak, sadece geçtiğimiz Çarşamba günü Şhapori Ada giriş noktasından 62 kişinin Bangladeş'e girdiğini belirtti. Bangladeş'e girmek için binlerce Rohingya Müslümanın hala yolda ve sınır kapılarında beklediğini de belirtildi.

(Moshiur Rahman / İHA)

