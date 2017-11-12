Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Zulümden muz ağacından sallarla kaçtılar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Zulümden muz ağacından sallarla kaçtılar

Zulüm altında oldukları Arakan'dan kaçarken yollarını kaybedip bir nehir kıyısında 2 ay mahsur kalan 162 Müslüman, muz ağacından yaptıkları sallarla Cox's Bazar Şahpori'nin Jaliapara noktasından Bangladeş'e ulaştı.

Zulüm altında oldukları Arakan'dan kaçarken yollarını kaybedip bir nehir kıyısında 2 ay mahsur kalan 162 Müslüman, muz ağacından yaptıkları sallarla Cox's Bazar Şahpori'nin Jaliapara noktasından Bangladeş'e ulaştı.
Aralarında kadın ve çocukların da olduğu Arakanlı Müslümanlar, 2 aydan fazla zamandır Dhanakhalira bölgesinde kurtulmak için bekledi. Daha önce birçok Rohingya Müslamanın hayatını tehlikeye atıp yüzerek geçtiği bölgede, bulabildikleri muz ağaçları ve diğer malzemelerle sallar yapan 162 kişi zorlu bir yolculuğun ardından Bangladeş'e ulaştı. Muz ağacıyla yapılan sallarla zulümden kaçanlar arasında bulunan Arakan'ın Buchding şehrinin Chingong kasabasından Nurul Kabir, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Arakan'da çatışma başladıktan sonra biz de oralardan kaçmaya çalıştık. Ancak yolumuzu kaybedince kendimizi Dhanakhalira bölgesinde bulduk. Buradan herhangi bir çıkış yolu yoktu. Oralara motor veya bot gibi herhangi bir araç gitmiyor. 2 aydan fazla zamandır oradaydık. Adada yemek ve susuzluktan gözümüzün önünde çocuk ve kadınlarımız hayatını kaybetti. Daha önce bizim orada olduğumuzu haber vermek için plastik botlarla aramızdan bir kaç kişiyi göndermiştik. Ancak onlardan ne kimse geri geldi, ne de bir yardım aracı geldi. Daha sonra sosyal medya üzerinden de video mesaj gönderdik. Ama hiçbir yardım gelmedi. Sonunda hayatımızı kurtarmak için bu muz ağacıyla yaptığımız sallarla 2 ay sonra yola çıktık. Biz toplam yaklaşık 162 kişi geldik. Aramızda ölenler oldu. Kalanlarla buraya kadar geldik" dedi.

ARAKAN'DAN SIĞINMACILAR GELMEYE DEVEM EDİYOR
Cox's Bazar'ın mülteci yardımı ve geri barınma hazırlama komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 25 Ağustos'tan sonra Myanmar'dan 625 bin kişinin Bangladeş'e sığındıkları belirtildi. Ayrıca açıklamada resmi olarak hesaplanan rakam dışında da çok sayıda sığınmacı olduğu ifade edildi.
Yerli vatandaş ise, Bangladeş'e sığınan Arakanlıların sayısının resmi açıklamaların çok üstünde olduğunu, gelenler arasında birçok Rohingya'nın kamplarda yaşamak yerine yerli Bangladeşli vatandaşlar ile birlikte yaşadığını, bunun için asıl rakamın bilinmesinin pek de mümkün olmadığını belirtti.
Öte yandan Bangladeş hükumeti tarafından Rohingyaların sayısı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak Bangladeş Pasaport Müdürlüğü tarafından yapılan barometrik kaydında 449 bin 821 kişinin olduğu bildirildi.
Başka bir kaynak, sadece geçtiğimiz Çarşamba günü Şhapori Ada giriş noktasından 62 kişinin Bangladeş'e girdiğini belirtti. Bangladeş'e girmek için binlerce Rohingya Müslümanın hala yolda ve sınır kapılarında beklediğini de belirtildi.
(Moshiur Rahman / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Amatör maçta saha karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli atleti kabul etti
'Terörle mücadele ipi gevşetilmeyecek'
Günün Özeti
Yazar Adil Yıldırım: Sadakat aşkın önünde gizli
'Sene bitmeden taşeronda...'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan Canikli: O iş bitti S-400'ler alındı!
Bakan Canikli: O iş bitti S-400'ler alındı!
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde set vermedi
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde set vermedi
'Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz'
'Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz'
Barselona'da halk yine sokaklara döküldü
Barselona'da halk yine sokaklara döküldü
Gazilere saldıranlara 301'den soruşturma izni
Gazilere saldıranlara 301'den soruşturma izni
Naim Süleymanoğlu ameliyat edildi
Naim Süleymanoğlu ameliyat edildi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Amatör maçta saha karıştı
Amatör maçta saha karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli atleti kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli atleti kabul etti
'Terörle mücadele ipi gevşetilmeyecek'
'Terörle mücadele ipi gevşetilmeyecek'
Günün Özeti
Günün Özeti
Yazar Adil Yıldırım: Sadakat aşkın önünde gizli
Yazar Adil Yıldırım: Sadakat aşkın önünde gizli
'Sene bitmeden taşeronda...'
'Sene bitmeden taşeronda...'
Anadolu Efes zorlandı
Anadolu Efes zorlandı
Çarpışan futbolcular hastanelik oldu
Çarpışan futbolcular hastanelik oldu
PKK'nın elindeki silah bakın hangi ülkeye ait!
PKK'nın elindeki silah bakın hangi ülkeye ait!
CHP, HDP, MHP'nin Meclis Başkan adayları belli oldu
CHP, HDP, MHP'nin Meclis Başkan adayları belli oldu
'Flynn ya da başka biri Gülen'in iadesi için güvence vermedi'
'Flynn ya da başka biri Gülen'in iadesi için güvence vermedi'
Merkel dip yaptı
Merkel dip yaptı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English