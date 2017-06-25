Tüm dünyada 5 milyondan fazla kişi tarafından oynanan, tamamen Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından geliştirilen Zula'ya bayram geldi.

Tüm dünyada 5 milyondan fazla kişi tarafından oynanan, tamamen Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından geliştirilen Zula'ya bayram geldi.

Zula'da bayram boyunca oyuncular bayram harçlığı alacak, tıpkı 90'lı yıllarda çocukların sokakta yaptığı gibi zillere basıp kaçacak, torpil-füze patlatacak. Zula'nın Üsküdar haritası, bayram coşkusunu doyasıya yaşamak isteyenleri bekliyor.



BAYRAM HARÇLIĞI ZULA'DAN

InGame Group Yöneticisi Özgür Soner, "Çocukluğumuzda bayram gelirken yaşadığımız heyecanı şimdi de oyun içinde yaşıyor ve yaşatıyoruz. Oyuncularımız eski bayramlarda sokaklarda yaşanan eğlenceyi bayram boyunca Zula'da bulacak" diyerek oyuna bayrama özel eklenen nostaljik unsurlara dikkat çekti. Soner, "Bir kere, bayram demek harçlık demektir. Biz de oyuna bayram harçlığı ekledik. Bayramın ilk gününden itibaren oyunculara bayram harçlığı olarak farklı hediyeler vereceğiz. 90'lı yıllarda bayramda torpil ve füze patlatmak çok eğlenceliydi. Oyunda da arife günü oyunculara ücretsiz olarak torpil-füze dağıtacağız,. Üsküdar sokakları eski bayramları aratmayacak." şeklinde konuştu.



ZİLLERE BASIP KAÇAN KİM?

Bayramların olmazsa olmazı, zillere basıp kaçan çocuklardır. İşte bu bayram nostaljisi Zula'da üç gün boyunca oyuncuları eğlendirecek. Özgür Soner, "Oyuncularımız zillere basıp kaçarken, evlerden eğlenceli tepkiler gelecek. Ayrıca Zula'da bayrama özel büyük indirimler ve etkinlikler planladık. Böylece oyuncular bayram boyunca hem bol bol hediye kazanacak hem de çok eğlenecek. Bunların yanında oyuna bayramda yepyeni silahlar geliyor. Bunlardan biri tüm nişancı oyunlarında çok sevilen AUG, diğeri ise sadece Zula'da yer alacak olan Fetih Hançeri. Ramazan boyunca iftar ve sahur vakitlerini hatırlatarak bir ilke imza attığımız Zula ile bayram coşkusunu oyuncularımızla paylaşmak, bizi çok mutlu edecek." diye konuştu.

