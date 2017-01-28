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Zuckerberg'den Trump'a tepki
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Zuckerberg'den Trump'a tepki

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı mülteci kararnamesinden endişe duyduğunu açıkladı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı mülteci kararnamesinden endişe duyduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesi ile Suriye'den gelen mülteci kabulünü durdurdu ve mülteci başvuruları 4 ay boyunca askıya alındı.
Trump açıklamasında, "Radikal İslamcı teröristleri ABD dışında tutmak için yeni tedbirler hazırlıyorum ve bunu ülkemi ve halkımı sevdiğim için yapıyorum" dedi. Trump, Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişini yasakladığını ve ABD'nin yıllık kabul edeceği mülteci sayısını 110 binden 50 bine düşürdüğünü bildirdi. Öte yandan, 7 Müslüman ülkeden ABD'ye gelen ziyaretçilerin 3 ay boyunca ülkeye girişi de durduruldu. Bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, İran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu bildirildi.

ZUCKERBERG: "ENDİŞELİYİM"
Sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'ten Trump'ın bu kararına tepki geldi. Zuckerberg, Facebook'ta yaptığı paylaşımında "Bir çoğu kişinin olduğu gibi Başkan Trump tarafından imzalanan kararnameden endişeliyim. Bu ülkeyi güvenli hale getirmeliyiz. Ancak bunu gerçekten tehdit olan kişiler üzerine odaklanarak yapabiliriz. Kapılarımızı yardıma muhtaç olan sığınmacılara her zaman açık tutmalıyız. Biz buyuz. Aynı zamanda başkanın ülkemize gelen yeteneklerden faydalanmaya devam edileceğine inanmasından memnunum. Biz bir göçmen ülkesiyiz. Bütün dünyanın en iyi ve en zekilerinin burada yaşayıp, çalışıp, katkı vermelerinden hepimiz karlı çıkarız" ifadelerini kullandı.


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