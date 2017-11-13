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'Zorlu bir maça çıkacağız'
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'Zorlu bir maça çıkacağız'

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir karşılaşması hakkında yaptığı açıklamada, 'Zor ve iyi bir dönem geçiren rakibe karşı oynayacağız. Onların hedefi de bizim olduğu gibi ligin sonunda mutlu sona ulaşabilmek. Gidip oradan en iyisini almak için çabalayacağız' dedi.

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir karşılaşması hakkında yaptığı açıklamada, "Zor ve iyi bir dönem geçiren rakibe karşı oynayacağız. Onların hedefi de bizim olduğu gibi ligin sonunda mutlu sona ulaşabilmek. Gidip oradan en iyisini almak için çabalayacağız" dedi.
Süper Lig'in 12. haftasında 17 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını bugün akşam saatlerine ilk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera, çalışma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BABA OLMAK AÇIKLANMASI ZOR BİR DUYGU"
Henüz 6 gün önce baba olan Muslera, tarif edilemez duygular içinde olduğunu söyleyerek, "Bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan birçok tebrik mesajı geldi. Beni çok iyi hissettirdiler. Galatasaray'ın yaptığı jest de beni mutlu etti. Bu bana olan sevgilerini gösteriyor. Baba olmak açıklanması zor bir duydu. Birçok arkadaşım bana baba olmanın zor tarafları olduğundan bahsediyordu. Ama ben öyle düşünmüyorum. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Daha yeni bir babayım" şeklinde konuştu.

"ZOR BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ"
Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir karşılaşması hakkında da konuşan tecrübeli eldiven, "Tabii ki zor bir maça çıkacağız. Zor ve iyi bir dönem geçiren rakibe karşı oynayacağız. Avrupa ve Türkiye'de mücadele ediyorlar. Kaliteli takıma sahipler. Daha önce deplasmanda oynadığımızda kaybettiğimiz maçlar da oldu. Rakibimizin hedefi de bizim olduğu gibi ligin sonunda mutlu sona ulaşabilmek. O yüzden zor bir maç bizi bekliyor. Ama gidip oradan en iyisini almak için çabalayacağız" açıklamasında bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN SEZON SONU ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAK"
Geçtiğimiz sene Başakşehir deplasmanında kaybetmelerinin kendileri üzerinde bir baskı oluşturmadığını belirten Uruguaylı futbolcu, şunları söyledi:
"Bizim için önemli olan sezon sonu şampiyonluğa ulaşabilmek. Baskı belki olumlu olarak hissedebilirsiniz ama bir maç anlamında bir baskı hissettiğimiz söylenemez. Mutlaka zor bir maç bizi bekliyor. Geçen sene onlara kaybetmiştik. Bu sene birkaç büyük maçtan iyi sonuçla ayrılamadık ama sonuçta futbol oynuyorsunuz ve lig devam ederken puan kaybı olacaktır. Rakibimize karşı saygı duyuyoruz fakat bizi hedefimiz belli."

"BURADA KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"
Galatasaray'da kendini evinde gibi hissettiğini ve futbol hayatına devam ettiği için mutlu olduğunu söyleyen Fernando Muslera, "Burada kendi evimde gibi hissediyorum. Galatasaray'a imza atmak hayatımın en önemli ve güzel kararlarındandı. Şimdi 4 yıllık bir kontrata imza attım. Bu sözleşmeyi imzalamadan önce de burada kalmak istediğimi söylüyordum. Şu anda çok mutluyum. Galatasaray bana çok şey öğretti. Buradaki sevgi, ilgi ve alaka beni çok mutlu ediyor. Bu zamana kadar çok tecrübeli oyuncularla oynadım. Bunlara Ujfalusi, Melo, Riera ve Drogba'yı söyleyebiliriz. Diğer yandan şimdi de çok iyi futbolcularla oynuyorum" şeklinde konuştu.

"SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ BENİM İÇİN FARK ETMİYOR"
Tenik Direktörü Igor Tudor'un yaptığı sistem değişiklikleri hakkında sorulan bir soruya ise başarılı kaleci şöyle cevap verdi:
"Benim içi bir şey fark etmiyor. 3'lü de 4'lü de oynasak amaç kazanmak. Bu tip kararlar hocalar tarafından alınıyor. Hocamızın kararını o maç için en doğru karar olarak algılıyoruz. O yüzden benim için fark eden bir şey yok."
(Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar /İHA)
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