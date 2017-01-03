03.01.2017 13:20 Zor günler geçiren Alaçatıspor üç transfer yaptı

Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadele eden Alaçatıspor, üç oyuncusu ile yolunu ayırırken, üç yeni transfer yaparak kadrosunu güçlendirdi. Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadele eden Alaçatıspor, üç oyuncusu ile yolunu ayırırken, üç yeni transfer yaparak kadrosunu güçlendirdi.



Ligin birinci yarısında zor günler geçiren ve Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadele eden Alaçatıspor, ikinci yarıda kötü gidişata son vermek için hamle yaptı. Teknik Direktör Zafer Çağın ile Tacettin Küçükbayır, Halit Çimen ve Senegalli oyuncu Manu ile yolları ayıran yönetim, üç yeni transfer yaptı. Alaçatıspor, Hollanda 4. Liginde oynayan gurbetçi oyuncu Altay Tomruk, Karasu'dan Gazanfer Aydın ve Samsun Ladik'ten Fatih Yılmazlar ile anlaşma sağlayarak kadrosuna kattı. Yeni transferlerden Altay Tomruk'un forvet arkası, Fatih Yılmazlar stoper, Gazanfer Aydın'ın da sağ ve sol kanatta görev yapacağı belirtildi.



Yeni Teknik Direktör Fatih Roşan ile 10 karşılaşmaya çıkan Alaçatıspor, iki galibiyet, iki beraberlik ile birinci yarıyı 9. sırada tamamlamıştı.

