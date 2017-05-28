Gençlebirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Bursaspor karşılaşmasının ardından yaptığı değerlendirmede, 'İkinci yarı sistem değişikliğine gittik. Faty oyundan çıktıktan sonra da hakimiyet elimize geçtik. Zor durumlar bunlar. Ben kendi adıma sevinçliyim. Bursaspor'a da başarılar diliyorum' dedi.
Gençlebirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Bursaspor karşılaşmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "İkinci yarı sistem değişikliğine gittik. Faty oyundan çıktıktan sonra da hakimiyet elimize geçtik. Zor durumlar bunlar. Ben kendi adıma sevinçliyim. Bursaspor'a da başarılar diliyorum" dedi. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Gençlerbirliği, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmasını başardı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Çok fazla söylenecek şey yok. Kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarı sistem değişikliğine gittik. Faty oyundan çıktıktan sonra da hakimiyet elimize geçtik. Zor durumlar bunlar. Ben kendi adıma sevinçliyim. Bursaspor'a da başarılar diliyorum" dedi. (Mesut Alan/İHA)
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