04.01.2017 18:21 Zonguldak'taki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde İsmail Akman'ın boğazının kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan bir kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde İsmail Akman'ın boğazının kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan bir kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre geçen hafta Cumartesi günü 37 yaşındaki İsmail Akman'ın boğazının kesilerek öldürülmesinin ardından güvenlik ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Marangoz atölyesinde bulunan İsmail Akman, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ile Gökçebey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu özel ekip, ilçedeki güvenlik kameraları ile İsmail Akman'ın telefon kayıtlarını inceledi.



Soruşturmada İsmail Akman ile husumeti olduğu iddia edilen Ömer K. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli polis ekiplerine çelişkili ifadeler verdi. Cinayeti işlemediğini iddia eden Ömer K., emniyetteki sorgusunun ardından Gökçebey Adliyesi'ne sevk edildi. Olay yerindeki parmak izleri, güvenlik kameraları ve olay yerindeki diğer delillerin incelenmesi üzerine Ömer K., kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

