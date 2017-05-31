Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Büro Amirliği (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Büro Amirliği (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri tarafından yasa dışı bahis oynattıkları iddiası ile takibe alınan çete yöneticileri ve üyelerinin adreslerine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda Zonguldak il merkezinden 16, Kdz. Ereğli ilçesinden ise 4 kişi gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlarda Zonguldak'ta R.K., Ş.I., Y.Y., V.Ö., H.K., G.B., M.K., H.E., M.K., Ş.E., Ç.E., H.T., T.K., A.A., O.Ç., O.E., Kdz. Ereğli'de ise Y.B., E.K., S.Ö., T.K. gözaltına alındı.

Zanlıların yasa dışı bahis oynatmanın yanı sıra farklı birçok suça karıştıkları iddia edildi.

(Vedat Kılıç/İHA)