Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Saltukova beldesinden Çaycuma istikametine giden Süleyman S. yönetimindeki 07 AJZ 44 plakalı otomobil ile Orhan Y. idaresindeki 67 VE 970 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobilde bulunan İrem, Kaan Karamanoğlu ve Fatma Sarı ile araç sürücüleri yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri araç içinde bulunan yaralıları ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (Emrah Yıldız /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.