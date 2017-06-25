Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saltukova beldesinden Çaycuma istikametine giden Süleyman S. yönetimindeki 07 AJZ 44 plakalı otomobil ile Orhan Y. idaresindeki 67 VE 970 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobilde bulunan İrem, Kaan Karamanoğlu ve Fatma Sarı ile araç sürücüleri yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri araç içinde bulunan yaralıları ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(Emrah Yıldız /İHA)