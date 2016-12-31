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Zonguldak'ta boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
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Zonguldak'ta boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gökçebey ilçesi Çay Mahallesinde marangozluk yapan Burhan Biçici, gece malzeme almak için geldiği dükkanının önünde yerde hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Biçici, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yerde cansız yatan kişinin İsmail Akman olduğunu belirledi. Şahsın boğazının kesilerek öldüğü tespit edildi.
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