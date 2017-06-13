Zonguldak'ta bahis operasyonu: 24 şüpheli adliyede

Zonguldak merkez ile Ereğli ve Kilimli ilçelerinin yanı sıra Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak merkez ile Ereğli ve Kilimli ilçelerinin yanı sıra Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Mayıs 2017 tarihinde il genelinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 24 şüpheli güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.



OLAY

Zonguldak'ta 31 Mayıs 2017 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından suç örgütü lideri olduğu iddia edilen R.K. liderliğinde, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, kumar oynatmak, ihaleye fesat karıştırmak, haraç almak, tehdit, silahla yaralama, yağma, nitelikli dolandırıcılık ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlamalarıyla 47 şüpheliyi gözaltına almıştı. Alınan ifadelerin ardından 23 kişi serbest bırakıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çeşitli markalarda silahların yanı sıra bir miktar para, senetler, çek koçanları, dijital materyaller, bazı belgeler ile bilgisayarlara el konulmuştu.

(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir/İHA)