09.01.2017 14:53 Zonguldak'ta 63 köye ulaşım sağlanamıyor

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 63 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 63 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Merkez ilçede 3, Kozlu'da 7, Çaycuma'da 13, Kdz. Ereğli'de 30 ve Alaplı ilçesinde 10 olmak üzere toplamda 63 köye ulaşım sağlanamıyor. Özel İdare ekipleri 27 ayrı ekip ve 54 işçi ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadelede 8 kepçe, 9 greyder, 3 kamyon, 5 pikap ve iş makineleri yer alıyor.

