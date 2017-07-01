Ziyaretçiden içecek isteyen şempanze şaşırttı

Önce poşetteki içeceği gösterdi, ardından tadına baktı.

Önce poşetteki içeceği gösterdi, ardından tadına baktı.

Şaşırtan görüntüler İngiltere'deki bir hayvanat bahçesinde kaydedildi. Bir ziyaretçinin poşetindeki içeceği gözüne kestiren şempanze, kadına içeceği işaret ediyor. Akıllı hayvan, kadına içeceği nereye dökmesi gerektiğini de gösteriyor. Şempanze amacına ulaşırken bu ilginç anlar görüntülere de anbean yansıyor.

