Ziya Doğan'la yollar ayrıldı

Kastamonuspor 1966 Yönetim Kurulu, Teknik Direktör Ziya Doğan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kastamonuspor 1966 Yönetim Kurulu, Teknik Direktör Ziya Doğan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kastamonuspor 1966 Yönetim Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, "Kastamonuspor 1966 kulübümüz çıkmış olduğu TFF 2. Lig Kırmızı Gurupta 2016 -2017 sezon başında yaşanan bazı olumsuzluklar üzerine belirlenen hedefe ulaşabilmek için önce teknik kadro değişikliği yaparak Ziya Doğan ve ekibi ile anlaşma yapılmış, sezon arasında da yine hedefe ulaşabilmek için teknik kadronun isteği üzerine devre arasında hiçbir kulübün yapmadığı bir transfer atağı ile 17 yeni futbolcu transferi gerçekleştirilmiştir. Ligde 15. sırada olan takımımız lig sonunda 60 puanla ligi 3. sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazanmıştır. Takımımız play-off'un ilk ayağında Hatayspor'u eleyip ikinci ayak ikinci maçında Gümüşhanespor'a elenerek bir üst lige çıkma hedefine maalesef ulaşamamıştır. Kulübümüzün ikinci yarıda ortaya koyduğu başarı, performans ve çıkış tüm spor kamu oyununun takdirini kazanmış fakat yaşanan aksilikler neticesinde arzu edilen şampiyonluk ve bir üst lige ulaşma hedefi gerçekleştirilememiştir. Sezon sonu birkaç gün aradan sonra yönetimimiz ve teknik kadro ile yapılan görüşmeler neticesinde her iki taraftarında ortak kararı neticesinde anlaşılıp Ziya Doğan ve ekibi ile sözleşmeler karşılıklı olarak feshedilmiştir. Spor kamuoyumuza ve hemşehrilerimize saygı ile duyuyoruz" denildi.

